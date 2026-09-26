Президент: Азербайджан увеличит объем транзита грузов до 25 млн тонн к 2030г

Азербайджан планирует увеличить объем транзитных грузоперевозок через свою территорию до 25 млн тонн.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

"Сегодня мы видим растущий спрос на транспортировку грузов через Азербайджан. Будь то направление Восток-Запад или Север-Юг. Мы находимся на пересечении этих двух важных маршрутов. Кстати, мы являемся одной из немногих стран, которые активно участвуют в обоих транспортных коридорах. В этом году объем транзитных грузов через Азербайджан достигнет 16 млн тонн, но наша цель - к 2030 году довести этот показатель до 25 млн тонн. Возможно, даже выше, по обоим направлениям - Восток-Запад и Север-Юг", - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, для этого Азербайджан активно взаимодействует с соседями и странами Центральной Азии. Он отметил, что с ноября прошлого года Азербайджан является полноправным членом Консультативного совета государств Центральной Азии.

"Это действительно беспрецедентное событие, поскольку географически мы находимся на Кавказе, но уже с политической, экономической и транспортной точки зрения являемся частью большого центральноазиатского региона", - сказал президент.

Алиев подчеркнул, что цифровизация транспортной системы и таможенного администрирования, а также четкие и понятные для инвесторов правила и нормы в сфере перевозок в Азербайджане укрепляют потенциал страны.

"Даже если геополитическая ситуация в нашем регионе изменится и вернется к тому, какой она была пять лет назад, мы все равно должны оставаться привлекательными для поставщиков", -отметил он.