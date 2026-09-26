Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Президент: Азербайджан увеличит объем транзита грузов до 25 млн тонн к 2030г

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 09:26
    Президент: Азербайджан увеличит объем транзита грузов до 25 млн тонн к 2030г

    Азербайджан планирует увеличить объем транзитных грузоперевозок через свою территорию до 25 млн тонн.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

    "Сегодня мы видим растущий спрос на транспортировку грузов через Азербайджан. Будь то направление Восток-Запад или Север-Юг. Мы находимся на пересечении этих двух важных маршрутов. Кстати, мы являемся одной из немногих стран, которые активно участвуют в обоих транспортных коридорах. В этом году объем транзитных грузов через Азербайджан достигнет 16 млн тонн, но наша цель - к 2030 году довести этот показатель до 25 млн тонн. Возможно, даже выше, по обоим направлениям - Восток-Запад и Север-Юг", - сказал Ильхам Алиев.

    По его словам, для этого Азербайджан активно взаимодействует с соседями и странами Центральной Азии. Он отметил, что с ноября прошлого года Азербайджан является полноправным членом Консультативного совета государств Центральной Азии.

    "Это действительно беспрецедентное событие, поскольку географически мы находимся на Кавказе, но уже с политической, экономической и транспортной точки зрения являемся частью большого центральноазиатского региона", - сказал президент.

    Алиев подчеркнул, что цифровизация транспортной системы и таможенного администрирования, а также четкие и понятные для инвесторов правила и нормы в сфере перевозок в Азербайджане укрепляют потенциал страны.

    "Даже если геополитическая ситуация в нашем регионе изменится и вернется к тому, какой она была пять лет назад, мы все равно должны оставаться привлекательными для поставщиков", -отметил он.

    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Транзитные грузы
    İlham Əliyev: "Azərbaycan 2030-cu ilədək yük tranzitinin həcmini 25 milyon tonadək artıracaq"
    President: Azerbaijan plans to increase transit cargo traffic to 25 million tons
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей