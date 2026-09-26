İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İlham Əliyev: "Azərbaycan 2030-cu ilədək yük tranzitinin həcmini 25 milyon tonadək artıracaq"

    İnfrastruktur
    • 26 sentyabr, 2026
    • 09:35
    İlham Əliyev: Azərbaycan 2030-cu ilədək yük tranzitinin həcmini 25 milyon tonadək artıracaq

    Azərbaycan öz ərazisindən keçən tranzit yükdaşımalarının həcmini 25 milyon tonadək artırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun himayəsi altında Bakıda keçirilən II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində təşkil olunan "Parçalanmış dünyada etimadın bərpası: Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi" mövzusuna dair tədbirdə bildirib.

    "Bu gün biz Azərbaycan ərazisindən yüklərin daşınmasına artan tələbat görürük. İstər "Şərq-Qərb", istərsə də "Şimal-Cənub" istiqamətində olsun. Biz bu iki mühüm marşrutun kəsişməsində yerləşirik. Yeri gəlmişkən, biz hər iki nəqliyyat dəhlizində fəal iştirak edən azsaylı ölkələrdən biriyik. Bu il Azərbaycan ərazisindən tranzit yükdaşımalarının həcmi 16 milyon tona çatacaq, lakin bizim məqsədimiz 2030-cu ilə qədər bu göstəricini 25 milyon tona çatdırmaqdır. Ola bilsin ki, bu göstərici hər iki - "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub" istiqaməti üzrə hətta daha yüksək olsun", - dövlət başçısı vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, bunun üçün Azərbaycan qonşuları və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə fəal əməkdaşlıq edir.

    İlham Əliyev qeyd edib ki, ötən ilin noyabrından Azərbaycan Mərkəzi Asiya Dövlətlərinin Məşvərət Şurasının tamhüquqlu üzvüdür: "Bu, həqiqətən də misilsiz bir hadisədir, çünki coğrafi baxımdan biz Qafqazda yerləşirik, lakin artıq siyasi, iqtisadi və nəqliyyat nöqteyi-nəzərindən böyük Mərkəzi Asiya regionunun bir hissəsiyik".

    O vurğulayıb ki, nəqliyyat sisteminin və gömrük inzibatçılığının rəqəmsallaşdırılması, eləcə də Azərbaycanda daşımalar sahəsində investorlar üçün aydın və anlaşılan qaydalar və normalar ölkənin potensialını gücləndirir: "Hətta regionumuzda geosiyasi vəziyyət dəyişsə və beş il əvvəlki halına qayıtsa belə, biz tədarükçülər üçün yenə də cəlbedici qalmalıyıq".

    İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026)
    Президент: Азербайджан увеличит объем транзита грузов до 25 млн тонн к 2030г
    President: Azerbaijan plans to increase transit cargo traffic to 25 million tons
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