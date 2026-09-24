FAKTI о награждении только Пашиняна за мир на Южном Кавказе: "Это само по себе нелепость"

Болгарское издание "FAKTI" выпустило материал, в котором подвергло сомнению обоснованность вручения Гессенской премии главе правительства Армении Николу Пашиняну за содействие установлению мира в регионе Южного Кавказа, назвав это решение абсурдным.

Как сообщает Report, автор статьи выражает удивление тем, что учредители награды избрали односторонний подход и не отметили президента Азербайджана Ильхама Алиева, поскольку завершение армяно-азербайджанского конфликта стало результатом политической воли и компромиссов с обеих сторон.

Издание напоминает, что летом 2025 года лидеры Азербайджана и Армении заложили основу для окончательного завершения многолетнего противостояния, подписав совместную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.

"Хотя окончание конфликта стало результатом политической воли и компромиссов с обеих сторон, награда была присуждена и вручена только Пашиняну. Армянский премьер-министр специально приехал в Германию и принял награду, сделав вид, что не замечает одностороннего подхода жюри", - говорится в статье.

Как полагает автор, решение о вручении Гессенской премии особенно резко контрастирует с другими международными наградами, где армяно-азербайджанское примирение рассматривалось как совместное достижение руководства Азербайджана и Армении.

"В феврале 2026 года президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян совместно получили премию "Заида за человеческое братство" – награду, присужденную международным жюри, с денежным фондом в размере 1 млн долларов. В апреле этого года – премию "Герника" за мир и примирение. Администрация Гессенской премии проигнорировала этот международный контекст и исключила Азербайджан из общей формулы мира, превратив двустороннее политическое достижение в личную заслугу Никола Пашиняна", - говорится в статье.

Автор также обращает внимание на то, что организаторы Гессенской премии отдельно отметили демократические преобразования в Армении, заявив, что Пашинян "постоянно возглавляет процесс демократических реформ" и прилагает "неустанные усилия по созданию демократических институтов в стране".

Вместе с тем автор приводит ряд фактов, которые, по его мнению, ставят под сомнение эти оценки: "Однако бесспорные факты свидетельствуют об обратном - уголовное преследование оппозиции в Армении достигло своего пика, а в ходе парламентских выборов 7 июня 2026 года европейские наблюдатели выявили ряд существенных нарушений".

В материале также приводятся слова специального координатора и главы краткосрочной наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Фарах Карими, заявившей, что избирательная кампания в Армении "была крайне конфронтационной, сопровождалась разделяющей риторикой", также имели место обвинения в скупке голосов и другие нарушения избирательного законодательства".

В контексте давления на избирательную кампанию приводится и статистика самой Генеральной прокуратуры Армении: с 7 февраля по 7 июня 2026 года было возбуждено 210 уголовных дел, связанных с выборами, и уголовное преследование было инициировано в отношении 349 человек.

В то же время, напоминает автор, в Армении инициировано беспрецедентное уголовное дело против главы Армянской апостольской церкви, возникшее на фоне открытой войны Пашиняна с ее лидером - Католикосом Армении Гарегином II. Последний был одним из наиболее последовательных критиков премьер-министра: он требовал его отставки и обвинял его правительство в проигрыше карабахской войны в 2020 году. 14 февраля в отношении Католикоса было возбуждено уголовное дело. Ему также был запрещен выезд из страны.

"Награждение политика за содействие миру во всем регионе - само по себе нелепость. Но вдвойне странно, что администрация премии ссылается на "демократические достижения" Армении, которые пока представляют собой не более чем серию уголовных дел, арестов и судебных процессов против оппозиционных активистов", - говорится в статье.

В этом смысле, резюмирует автор, награждение Никола Пашиняна выглядит не как беспристрастная оценка вклада в дело мира, а как продуманный и бесстыдный политический жест европейских элит в сторону Армении из-за ее геополитического разворота в сторону Европейского союза (ЕС).