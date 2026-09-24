Закир Ибрагимов: За 10 лет в Азербайджане открыты 2 новых месторождения золота

ЗАО AzerGold за 10 лет открыло 2 новых месторождения золота, ввело в эксплуатацию 4 золотодобывающих рудника и 1 региональный промышленный комплекс, а также сформировало новые направления деятельности, что значительно расширило возможности добычи, производства и доходов компании.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

По его словам, в результате деятельности компании за этот период к августу 2026 года в экономику страны поступило 2,2 млрд манатов дохода, а в госбюджет – 316,3 млн манатов налоговых выплат: "Эти показатели отражают вклад в развитие ненефтяной промышленности страны, увеличение экспортного потенциала и формирование государственных доходов".