Закир Ибрагимов: За 10 лет в Азербайджане открыты 2 новых месторождения золота
Промышленность
- 24 сентября, 2026
- 16:49
ЗАО AzerGold за 10 лет открыло 2 новых месторождения золота, ввело в эксплуатацию 4 золотодобывающих рудника и 1 региональный промышленный комплекс, а также сформировало новые направления деятельности, что значительно расширило возможности добычи, производства и доходов компании.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.
По его словам, в результате деятельности компании за этот период к августу 2026 года в экономику страны поступило 2,2 млрд манатов дохода, а в госбюджет – 316,3 млн манатов налоговых выплат: "Эти показатели отражают вклад в развитие ненефтяной промышленности страны, увеличение экспортного потенциала и формирование государственных доходов".
Zakir İbrahimov: "10 il ərzində 2 yeni qızıl yatağı kəşf edilib, 4 qızıl mədəni istifadəyə verilib"
AzerGold discovers two gold deposits, launches four mines in decade
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