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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Сербия выведет на рынок 5 тыс. тонн дизтоплива из обязательных резервов

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 16:41
    Сербия выведет на рынок 5 тыс. тонн дизтоплива из обязательных резервов

    На фоне глобального энергетического кризиса правительство Сербии приняло решение вывести на рынок 5 тыс. тонн дизтоплива из обязательных резервов для обеспечения стабильных поставок.

    Как сообщает Балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    По ее словам, компании прекратили импорт дизельного топлива из-за его высокой цены на рынке. Кроме того, глобальные конфликты, перебои в поставках и низкий уровень воды в Дунае привели к росту логистических расходов.

    Джедович Ханданович отметила, что правительство ожидает подписания контрактов с компаниями в ближайшие один-два дня, после чего начнется выведение топлива из резервов.

    При этом, по ее словам, даже после поставки 5 тыс. тонн дизеля на рынок государственные запасы топлива останутся на высоком уровне.

    Дубравка Джедович-Ханданович Энергокризис Дизельное топливо Сербия
    Serbiya hökuməti enerji böhranı səbəbindən məcburi ehtiyatlarından 5 min ton dizeli bazara çıxaracaq
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