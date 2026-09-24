Сербия выведет на рынок 5 тыс. тонн дизтоплива из обязательных резервов

На фоне глобального энергетического кризиса правительство Сербии приняло решение вывести на рынок 5 тыс. тонн дизтоплива из обязательных резервов для обеспечения стабильных поставок.

Как сообщает Балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, компании прекратили импорт дизельного топлива из-за его высокой цены на рынке. Кроме того, глобальные конфликты, перебои в поставках и низкий уровень воды в Дунае привели к росту логистических расходов.

Джедович Ханданович отметила, что правительство ожидает подписания контрактов с компаниями в ближайшие один-два дня, после чего начнется выведение топлива из резервов.

При этом, по ее словам, даже после поставки 5 тыс. тонн дизеля на рынок государственные запасы топлива останутся на высоком уровне.