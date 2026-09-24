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    Serbiya hökuməti enerji böhranı səbəbindən məcburi ehtiyatlarından 5 min ton dizeli bazara çıxaracaq

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2026
    • 16:34
    Serbiya hökuməti enerji böhranı səbəbindən məcburi ehtiyatlarından 5 min ton dizeli bazara çıxaracaq

    Qlobal enerji böhranı fonunda ölkədə yanacaq təminatının sabitliyinin qorunması məqsədilə Serbiya hökuməti məcburi ehtiyatlarından 5 min ton dizelin bazara çıxarılması barədə qərar verib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyanın texniki mandatla fəaliyyət göstərən mədən sənayesi və energetika naziri Dubravka Cedoviç Handanoviç deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, şirkətlər bazarda dizelin yüksək qiyməti səbəbindən idxalı dayandırıblar:

    "Bununla yanaşı, qlobal münaqişələr və təchizatdakı pozuntular, həmçinin Dunay çayında su səviyyəsinin aşağı olması logistika xərclərinin artmasına səbəb olub".

    Cedoviç Handanoviç deyib ki, hökumət şirkətlərlə müqavilələrin növbəti bir-iki gün ərzində imzalanacağını və ehtiyatların çıxarılmasına başlanacağını gözləyir.

    O, əlavə edib ki, 5 min ton dizelin bazara çıxarılmasına baxmayaraq, dövlət anbarlarında yanacaq ehtiyatları yüksək səviyyədə qalacaq.

    Onun sözlərinə görə, dövlət ehtiyatların artırılmasını vaxtında planlaşdırıb və anbarları doldurub.

    Serbiya Enerji böhranı
    Сербия выведет на рынок 5 тыс. тонн дизтоплива из обязательных резервов
    MiniBoss
    MiniBoss

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