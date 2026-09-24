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    Завтра в Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

    Экология
    • 24 сентября, 2026
    • 16:33
    Завтра в Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

    Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения.

    В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

    В Нахчыване, Кяльбаджаре, Лачыне, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме, Барде в соответствии с желтым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Неблагоприятные погодные условия
    Sabah Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ
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