Завтра в Баку и регионах Азербайджана ожидается усиление ветра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Геранбое, Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет дуть северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В Нахчыване, Кяльбаджаре, Лачыне, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Агстафе, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабее, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме, Барде в соответствии с желтым предупреждением скорость северо-западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.