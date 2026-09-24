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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    На "Формуле 1" произошла серьезная авария

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 16:23
    На Формуле 1 произошла серьезная авария

    Пилот Racing Bulls Арвид Линдблад попал в аварию на трассе Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, инцидент произошел во время второй свободной практики.

    Болид гонщика врезался в барьер.

    В результате на трассе были подняты красные флаги, сессия временно приостановлена.

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