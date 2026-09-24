На "Формуле 1" произошла серьезная авария
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 16:23
Пилот Racing Bulls Арвид Линдблад попал в аварию на трассе Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает Report, инцидент произошел во время второй свободной практики.
Болид гонщика врезался в барьер.
В результате на трассе были подняты красные флаги, сессия временно приостановлена.
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Crash occurs at Azerbaijan Grand Prix
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