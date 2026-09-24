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    "Formula 1": Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə daha bir pilot uğursuzluqla üzləşib - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 16:34
    Formula 1: Bakıdakı ikinci sərbəst yürüşdə daha bir pilot uğursuzluqla üzləşib - YENİLƏNİB

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində daha bir pilot uğursuzluqla üzləşib.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə "Haas" komandasının pilotu Oliver Berman ikinci sərbəst yürüşdə mübarizəni dayandırmalı olub.

    Onun bolidində problem aşkarlanıb.

    Qeyd edək ki, Bakıdakı yarış sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ciddi qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, hadisə ikinci sərbəst yürüşdə qeydə alınıb.

    "Racing Bulls"dan Arvid Lindblad uğursuzluqla üzləşib. Onun bolidi baryerə çırpılıb.

    Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb və sessiya müvəqqəti dayandırılıb.

    Qeyd edək ki, Bakıdakı Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Arvid Lindblad
    На "Формуле 1" произошла серьезная авария
    Crash occurs at Azerbaijan Grand Prix
    MiniBoss
    MiniBoss

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