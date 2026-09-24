Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Азербайджане внедряют новый механизм финансирования общеобразовательных учреждений

    Другие
    • 24 сентября, 2026
    • 16:45
    В Азербайджане внедряют новый механизм финансирования общеобразовательных учреждений

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внедрении нового механизма финансирования государственных общеобразовательных учреждений.

    Как сообщает Report, согласно указу, начиная с 2026/2027 учебного года финансирование государственных общеобразовательных учреждений за счет средств госбюджета будет поэтапно осуществляться по принципу подушевого финансирования.

    Для учреждений, финансируемых по этому принципу, к годовому объему расходов на обучение одного учащегося в зависимости от типа учреждения будут применяться повышающие коэффициенты для отдельных уровней общего образования.

    Кабинету министров поручено в течение месяца утвердить размеры расходов на обучение одного учащегося, порядок финансирования таких учреждений из госбюджета и применения повышающих коэффициентов.

    Ильхам Алиев Общеобразовательные учреждения Азербайджана Механизм финансирования
    Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizmi tətbiq ediləcək
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:16

    НАТО наращивает обмен разведывательной информацией

    Другие страны
    21:04

    Эрдоган: Турция ожидает от США конкретных шагов по вопросу возвращения в программу F-35

    В регионе
    20:55

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    20:48

    Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией

    В регионе
    20:39

    АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт

    Финансы
    20:34

    Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизни

    Шоу-бизнес
    20:24

    Бочоришвили: Продвижения в мирном процессе Баку и Еревана важны для всего Южного Кавказа

    Внешняя политика
    20:13
    Видео

    Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    20:05

    Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей