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    Глава исполнительной власти Бабекского района освобожден от должности

    Внутренняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 16:20
    Глава исполнительной власти Бабекского района освобожден от должности

    Овни Мехбали оглы Мурадов освобожден от должности главы исполнительной власти Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Ильхам Алиев Овни Мурадов Бабекский район Нахчыванская Автономная Республика
    Babək rayonunun icra başçısı vəzifəsindən azad edilib
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