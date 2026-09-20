Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Bloomberg: Дефицит супертанкеров сделал дальние поставки нефти невыгодными

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 20:03
    Bloomberg: Дефицит супертанкеров сделал дальние поставки нефти невыгодными

    Резкий рост стоимости перевозки нефти сделал часть дальних поставок экономически невыгодными, причиной стал дефицит доступных супертанкеров.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

    Издание указывает, что фрахт на отдельных маршрутах вырос втрое. Так, доставка нефти из Хьюстона в Азию, являющуюся крупнейшим в мире регионом - импортером нефти, теперь стоит около $26 за баррель, или $52 млн за партию. Это примерно четверть стоимости фьючерсов на нефть марки WTI. До начала войны в Иране транспортные расходы занимали лишь "незначительную долю в общей стоимости" груза.

    По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали: в отдельных регионах свободных судов практически нет.

    Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за баррель стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131.

    Дефицит затронул и танкеры меньшего размера. Азиатские НПЗ для части поставок из США стали использовать Aframax вместимостью около 700 тыс. барр. вместо супертанкеров. Для перевозки нефти из портов Атлантики вместо одного VLCC фрахтуют два танкера Suezmax вместимостью около 1 млн барр. каждый. Доходность Suezmax в среднем превысила $300 тыс. в сутки.

    Поставки нефти Bloomberg
    Bloomberg: Supertanker çatışmazlığı uzaq məsafələrə neft tədarükünü əlverişsiz edib

    Последние новости

    22:59

    Зеленский и Трамп встретятся в Нью-Йорке

    Другие страны
    22:39

    В Гёйгеле жителя Гянджи задержали по подозрению в убийстве жены

    Происшествия
    22:29

    "Единая Россия" набирает свыше 57% на выборах в Госдуму РФ

    В регионе
    22:11

    В Амазонии нашли "устойчивых" к деменции людей

    Это интересно
    21:56
    Фото

    На международном фестивале в Белграде представили блюда азербайджанской кухни

    Kультурная политика
    21:44
    Фото

    Мамедали Мехтиев стал чемпионом мира по дзюдо среди ветеранов

    Индивидуальные
    21:31
    Фото

    В древнем поселении Худутпе в Джалилабаде обнаружены кострища

    Kультурная политика
    21:13

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 6-го тура

    Футбол
    20:55
    Фото

    В Ханкенди День города отметили грандиозным салютом - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей