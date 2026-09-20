Bloomberg: Дефицит супертанкеров сделал дальние поставки нефти невыгодными

Резкий рост стоимости перевозки нефти сделал часть дальних поставок экономически невыгодными, причиной стал дефицит доступных супертанкеров.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание указывает, что фрахт на отдельных маршрутах вырос втрое. Так, доставка нефти из Хьюстона в Азию, являющуюся крупнейшим в мире регионом - импортером нефти, теперь стоит около $26 за баррель, или $52 млн за партию. Это примерно четверть стоимости фьючерсов на нефть марки WTI. До начала войны в Иране транспортные расходы занимали лишь "незначительную долю в общей стоимости" груза.

По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали: в отдельных регионах свободных судов практически нет.

Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за баррель стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131.

Дефицит затронул и танкеры меньшего размера. Азиатские НПЗ для части поставок из США стали использовать Aframax вместимостью около 700 тыс. барр. вместо супертанкеров. Для перевозки нефти из портов Атлантики вместо одного VLCC фрахтуют два танкера Suezmax вместимостью около 1 млн барр. каждый. Доходность Suezmax в среднем превысила $300 тыс. в сутки.