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    Трамп заявил о готовности встретиться с Пезешкианом на полях ГА ООН

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 18:46
    Трамп заявил о готовности встретиться с Пезешкианом на полях ГА ООН

    Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом заявил журналист Трей Йингст в эфире телеканала Fox News.

    "Я задал президенту [США] вопрос относительно Генеральной Ассамблеи. Глава Ирана Масуд Пезешкиан будет присутствовать на мероприятии. Я поинтересовался, будет ли он (Трамп - ред.) открыт к встрече с иранским коллегой, и он ответил, что, вероятно, был бы открыт к этому", - сказал корреспондент.

    Ранее стало известно, что журналистам пресс-пула Пезешкиана отказали в американских визах. До этого в Госдепартаменте США указывали, что соответствующие проездные документы получила "основная делегация" Ирана.

    Дональд Трамп Масуд Пезешкиан Генеральная Ассамблея ООН
    Tramp Pezeşkianla görüşə hazır olduğunu bildirib

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