Трамп заявил о готовности встретиться с Пезешкианом на полях ГА ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом заявил журналист Трей Йингст в эфире телеканала Fox News.

"Я задал президенту [США] вопрос относительно Генеральной Ассамблеи. Глава Ирана Масуд Пезешкиан будет присутствовать на мероприятии. Я поинтересовался, будет ли он (Трамп - ред.) открыт к встрече с иранским коллегой, и он ответил, что, вероятно, был бы открыт к этому", - сказал корреспондент.

Ранее стало известно, что журналистам пресс-пула Пезешкиана отказали в американских визах. До этого в Госдепартаменте США указывали, что соответствующие проездные документы получила "основная делегация" Ирана.