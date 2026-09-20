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    В Ходжавенде по случаю Дня города состоялся праздничный салют

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 20:09
    В Ходжавенде по случаю Дня города состоялся праздничный салют

    В Ходжавенде по случаю Дня города состоялся салют.

    Об этом сообщает корреспондент Report.

    Небо над городом осветилось яркими цветами под звуки праздничной музыки.

    Отметим, что в Ходжавенде в течение дня проходили массовые мероприятия по случаю Дня города, который ежегодно отмечается 20 сентября.

    В Ходжавенде по случаю Дня города состоялся праздничный салют
    В Ходжавенде по случаю Дня города состоялся праздничный салют

    Праздничный салют Ходжавенд
    Фото
    Xocavənd şəhərində atəşfəşanlıq olub

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