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    Xocavənd şəhərində atəşfəşanlıq olub

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 19:52
    Xocavənd şəhərində atəşfəşanlıq olub

    Xocavənd şəhər günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub.

    "Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, musiqi sədaları altında bayram atəşfəşanlığı şəhərin səmasını al-əlvan rənglərə boyayıb.

    Qeyd edək ki, 20 Sentyabr – Xocavənd Şəhəri Günü münasibətilə Xocavənd şəhərində genişmiqyaslı ictimai-mədəni tədbir təşkil olunub.

    Xocavənd şəhərində atəşfəşanlıq olub
    Xocavənd şəhərində atəşfəşanlıq olub

    Xocavənd Atəşfəşanlıq
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