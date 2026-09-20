Xocavənd şəhərində atəşfəşanlıq olub
Daxili siyasət
- 20 sentyabr, 2026
- 19:52
Xocavənd şəhər günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub.
"Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, musiqi sədaları altında bayram atəşfəşanlığı şəhərin səmasını al-əlvan rənglərə boyayıb.
Qeyd edək ki, 20 Sentyabr – Xocavənd Şəhəri Günü münasibətilə Xocavənd şəhərində genişmiqyaslı ictimai-mədəni tədbir təşkil olunub.
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