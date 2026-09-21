İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    BVF iki ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2026
    • 00:45
    BVF iki ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Qlobal dövlət borcu, əsasən ABŞ və Çin borcunun artması səbəbindən, əvvəllər proqnozlaşdırılandan iki il tez, 2029-cu ilə qədər qlobal ÜDM-in 100%-ni keçəcək.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) direktoru Kristalina Georgiyeva bildirib.

    Onun sözlərinə görə, BVF ABŞ-ı dövlət maliyyəsinin vəziyyətinə diqqət yetirməyə çağırır.

    "ABŞ-ın maliyyə naziri Skott Bessentlə danışıqlardan sonra mövcud vəziyyətin dayanıqlı olmadığı və Vaşinqtonun büdcə kəsirini və dövlət borcunu tədricən azaltmasının zəruri olduğu barədə anlayış yaranıb", – deyə Georgiyeva bildirib.

    O, həmçinin xəbərdarlıq edib ki, yüksək inflyasiyanın davam etməsi mərkəzi bankları uçot dərəcələrini artırmağa məcbur edə bilər. Borclanma xərclərinin artması isə dövlət borcuna xidmət göstərilməsini çətinləşdirəcək.

    BVF rəhbəri qeyd edib ki, enerji təchizatında və nəqliyyat infrastrukturunda yaranan fasilələr Qətər, Küveyt və İraq kimi ölkələrin iqtisadiyyatlarının kəskin şəkildə kiçilməsinə səbəb ola bilər.

    Qurum 2026-cı ildə Qətər iqtisadiyyatının 8,6% daralacağını proqnozlaşdırır. İranla müharibə başlamazdan əvvəl isə fond ölkə iqtisadiyyatının 6,1% artacağını gözləyirdi.

    BVF Borc pul Dünya İqtisadi Forumu
    МВФ ожидает роста мирового госдолга выше 100% ВВП к 2029 году

    Son xəbərlər

    00:45

    BVF iki ilə dünya üzrə dövlət borcunun ÜDM-in 100%-ni ötəcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    00:09

    Qətərli nazir ABŞ-nin Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı açıqlamasını yanlış adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:43

    "WSJ": ABŞ BCM-ə qarşı yeni genişmiqyaslı sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:29

    Nigeriyada silahlı hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:07

    Zelenski və Tramp Nyu-Yorkda görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    22:03

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti