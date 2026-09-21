МВФ ожидает роста мирового госдолга выше 100% ВВП к 2029 году

Мировой государственный долг превысит 100% мирового ВВП к 2029 году - на два года раньше предыдущего прогноза, главным образом из-за роста долговых обязательств США и Китая.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, МВФ призывает США обратить внимание на состояние государственных финансов.

"После переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом есть понимание того, что нынешняя ситуация неустойчива и Вашингтону необходимо постепенно сокращать дефицит бюджета и государственный долг", - указала Георгиева.

Она также предупредила, что сохраняющаяся высокая инфляция может вынудить центральные банки повышать процентные ставки. Рост стоимости заимствований, в свою очередь, осложнит обслуживание государственного долга.

Глава МВФ отметила, что перебои в поставках энергоносителей и транспортной инфраструктуре могут привести к резкому сокращению экономик таких стран, как Катар, Кувейт и Ирак.

МВФ прогнозирует сокращение экономики Катара на 8,6% в 2026 году. До начала войны с Ираном фонд ожидал роста экономики страны на 6,1%.