Braziliyada avtobus qəzasında 6 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 02:25
Braziliyanın cənub-şərqində yerləşən San-Paulu ştatında avtobusun iştirakı ilə baş verən yol qəzasında azı 6 nəfər ölüb.
"Report"un yerli mətbuata istinadən məlumatına görə, hadisə Kruzeiru bələdiyyəsində dağlıq ərazidən keçən avtomobil yolunda baş verib.
Yoldan çıxaraq dərəyə düşən avtobusda təxminən 40 sərnişin olub. Onların hamısı təxliyə edilib, xəsarət alanlar Kruzeiru, Lorena və Quaratinqeta şəhərlərindəki xəstəxanalara çatdırılıb.
İlkin məlumata görə, sürücü avtobus üzərində idarəetməni itirib. Bundan sonra nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Sürücünün alkoqol testi mənfi nəticə verib.
Həlak olanlar arasında təxminən 14 yaşlı yeniyetmə və 5 yetkin şəxs olub.
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