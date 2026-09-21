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    В Бразилии автобус рухнул в ущелье, погибли шесть человек

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 02:21
    В Бразилии автобус рухнул в ущелье, погибли шесть человек

    В ДТП с автобусом в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии погибли по меньшей мере шесть человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местную прессу.

    Согласно информации, транспортное средство сорвалось в ущелье на горном участке трассы в муниципалитете Крузейру. По данным пожарной службы, в автобусе находились около 40 пассажиров. Все они были эвакуированы, пострадавших доставили в больницы Крузейру, Лорены и Гуаратингеты.

    По предварительным данным, водитель потерял контроль над автобусом, после чего тот съехал с дороги и рухнул в ущелье. Тест на алкоголь у водителя оказался отрицательным.

    Среди погибших - подросток около 14 лет и пятеро взрослых.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Погибшие Бразилия
    Braziliyada avtobus qəzasında 6 nəfər ölüb

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