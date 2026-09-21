В Бразилии автобус рухнул в ущелье, погибли шесть человек

В ДТП с автобусом в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местную прессу.

Согласно информации, транспортное средство сорвалось в ущелье на горном участке трассы в муниципалитете Крузейру. По данным пожарной службы, в автобусе находились около 40 пассажиров. Все они были эвакуированы, пострадавших доставили в больницы Крузейру, Лорены и Гуаратингеты.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над автобусом, после чего тот съехал с дороги и рухнул в ущелье. Тест на алкоголь у водителя оказался отрицательным.

Среди погибших - подросток около 14 лет и пятеро взрослых.