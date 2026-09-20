İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    • 20 sentyabr, 2026
    • 22:34
    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Hakim "Vahid Rusiya" partiyası Rusiya Dövlət Dumasına seçkilər çərçivəsində ilk protokolların işlənməsindən sonra partiya siyahısı üzrə səslərin 57,54%-ni toplayır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbər yayıb.

    Seçki komissiyasının rəhbəri Ella Pamfilova bildirib ki, hazırda protokolların 13,88%-i işlənib.

    Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin (VTSİOM) seçki məntəqələrindən çıxışda keçirdiyi sorğuların nəticələrinə görə, Dövlət Dumasına seçkilərdə "Vahid Rusiya" (VR) liderlik edir – respondentlərin 49,4%-i onun namizədlərinin siyahısına səs verib. Sonrakı yerlərdə Rusiya Federasiyası Kommunist Partiyasının (14,2%), Liberal Demokrat Partiyasının (10,7%), "Yeni İnsanlar" partiyasının (9,7%) və "Ədalətli Rusiya" partiyasının (6,6%) siyahıları qərarlaşıb.

    VTSİOM-un exit-poll məlumatlarına görə, digər partiyalar 5%-lik seçki baryerini keçə bilmir.

    Üç günlük səsvermənin başa çatmasına beş dəqiqə qalmış, Moskva vaxtı ilə saat 20:55-də (Bakı vaxtı ilə 21:55) seçici fəallığı 56,66% təşkil edib.

    Bu göstərici 1993, 2003, 2016 və 2021-ci illərdə keçirilmiş dörd parlament seçkilərindəki seçici fəallığından yüksəkdir. Yekun seçici fəallığı göstəricisi daha sonra açıqlanacaq.

    Partiyalar Parlament seçkiləri Rusiya Federasiyası
    "Единая Россия" набирает свыше 57% на выборах в Госдуму РФ

    Son xəbərlər

    22:50

    Amazoniyada demensiyaya dözümlü insanlar aşkar edilib

    Maraqlı
    22:34

    Hakim partiya Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərdə 57%-dən çox səs toplayır

    Region
    22:15

    Göygöldə kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib

    Hadisə
    22:03

    "Naftogaz" və MOL Group Ukrayna üçün Macarıstanda yanacaq saxlama terminalı tikəcək

    Digər ölkələr
    21:33
    Foto

    Məmmədəli Mehdiyev cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionu olub

    Fərdi
    21:29
    Foto

    Belqradda Azərbaycanın milli mətbəxi təqdim olunub

    Mədəniyyət
    21:14

    Premyer Liqanın Vl turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"lə heç-heçə edib

    Futbol
    20:50
    Foto
    Video

    Xankəndidə şəhər günü atəşfəşanlıqla qeyd olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    20:41

    Madrid derbisinin qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti