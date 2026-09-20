"Единая Россия" набирает свыше 57% на выборах в Госдуму РФ

Правящая партия "Единая Россия" набирает 57,54% голосов по списку после обработки первых протоколов в рамках выборов в Государственную думу РФ.

Как передает Report, такие данные приводит ТАСС со ссылкой на российский ЦИК.

Глава избирательной комиссии Элла Памфилова указала, что к настоящему моменту обработано 13,88% протоколов.

По результатам опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на выходе с избирательных участков, "Единая Россия" (ЕР) лидирует на выборах в Госдуму - за список ее кандидатов отдали голоса 49,4% респондентов. Далее следуют списки КПРФ (14,2%), ЛДПР (10,7%), "Новых людей" (9,7%) и "Справедливой России" (6,6%). Остальные партии, по данным экзитпола ВЦИОМа, не преодолевают пятипроцентный барьер.

Явка к моменту завершения трехдневного голосования к 20:55 по московскому (21:55 по бакинскому) времени, то есть за пять минут до конца голосования, составила 56,66%. Как указывает ТАСС, этот показатель выше, чем на четырех парламентских кампаниях - 1993, 2003, 2016 и 2021 годов.

Памфилова уточнила в ходе брифинга в Центризбиркоме, что окончательные итоги выборов будут подведены не ранее 25 сентября.