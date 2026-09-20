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    "Реал" проиграл "Атлетико" в мадридском дерби

    Футбол
    • 20 сентября, 2026
    • 20:22
    Реал проиграл Атлетико в мадридском дерби

    Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Атлетико Мадрид" в столичном дерби в рамках матча 7-го тура испанской Ла Лиги.

    Как сообщает Report, встреча на "Рияд Эйр Метрополитано" завершилась со счетом 2:1.

    На 52-й минуте при счете 0:0 центральный защитник "сливочных" Дин Хейсен получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Джулиано Симеоне. В ворота "Реала" был назначен 11-метровый, который реализовал Алехандро Гримальдо. Уже на 59-й минуте Джонатан Дэвид с передачи Симеоне удвоил преимущество "матрасников".

    На 89-й минуте защитник "Реала" Антонио Рюдигер компенсировал один из пропущенных мячей. На большее у "королевского клуба" сил не осталось.

    После шести матчей "Атлетико" набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" заработал 15 очков и располагается на четвертой строчке.

    В следующем туре "матрасники" встретятся с "Алавесом" 10 октября, а подопечные Жозе Моуринью в этот же день проведут матч с "Вильярреалом".

    Ла Лига ФК Реал Мадрид ФК Атлетико
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