"Формула 1" назвала десять лучших моментов бакинского этапа вне трассы

Официальный сайт "Формулы 1" отметил десятилетие Бакинской городской трассы подборкой самых ярких событий за пределами гонок - от кота, покорившего паддок, и ковроткачества Фернандо Алонсо до традиционного азербайджанского арахчына Себастьяна Феттеля.

Как сообщает Report со ссылкой на Formula 1, материал посвящен десятому приезду чемпионата мира на улицы Баку - города с богатой историей, ставшего одной из самых узнаваемых площадок календаря.

Кот - звезда паддока

Во время прошлогоднего Гран-при особое внимание пилотов, команд и болельщиков привлек кот, появившийся в паддоке.

Команды охотно снимали животное для своих социальных сетей. Mercedes организовал ему отдельную фотосессию и назвал "Китти Антонелли", а Ferrari предложила имя "Фуррари".

Гимн Азербайджана и улыбки пилотов

Еще одним запоминающимся моментом стало исполнение Государственного гимна Азербайджана юными участниками предгоночной церемонии в 2025 году.

Дети пели настолько эмоционально, что Джордж Расселл и Ландо Норрис не смогли сдержать улыбок. Льюис Хэмилтон достал телефон, чтобы записать выступление.

Гонки у стен Ичеришехер

Одной из визитных карточек Бакинской городской трассы остается участок возле крепостных стен Ичеришехер.

Восьмой поворот шириной всего 7,6 метра является самым узким местом во всем календаре "Формулы-1". Преодолев извилистые повороты второго сектора, пилоты проносятся мимо средневековых стен Старого города, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сочетание современных гоночных болидов и многовековой архитектуры создает один из самых выразительных видов чемпионата.

"Молодец, Баку!"

Фраза "Well done, Baku" стала особенно популярной благодаря бывшему пилоту Red Bull Даниэлю Риккардо.

Впервые она появилась на плакатах во время дебютного этапа на Бакинской городской трассе - Гран-при Европы 2016 года. Позднее Риккардо неоднократно повторял эти слова. Со временем выражение стало популярным среди пилотов и команд.

Победа австралийца в Баку в 2017 году считается одной из лучших в его карьере. После раннего пит-стопа он опустился на 17-е место, однако сумел прорваться вперед и выиграть насыщенную событиями гонку.

На подиуме Риккардо отпраздновал победу своим фирменным способом, выпив шампанское из гоночного ботинка. Он убедил присоединиться к нему Лэнса Стролла, который тогда выступал за Williams и завоевал первый подиум в карьере, став на тот момент самым молодым дебютантом в тройке призеров.

Звезды мирового шоу-бизнеса

За десять лет гонку в Баку посетили многие известные музыканты. Некоторые приезжали выступить на вечерних концертах, которые организаторы проводят для болельщиков. Среди гостей Гран-при были Кристина Агилера, Мэрайя Кэри, Энрике Иглесиас, солист Jamiroquai Джей Кей и Джей Бальвин.

В прошлом сезоне в Баку побывал и нидерландский диджей Мартин Гаррикс, друг Макса Ферстаппена и Ландо Норриса. Именно ему доверили взмахнуть клетчатым флагом на финише гонки.

Колапинто и его неизменный мате

Для Франко Колапинто Гран-при Азербайджана 2024 года стал лишь вторым этапом после того, как он по ходу сезона вошел в основной состав Williams. Именно в Баку зрители впервые обратили внимание на привычку аргентинского пилота появляться в паддоке с мате.

Колапинто держал в руках обтянутый кожей сосуд с металлической трубочкой. Он объяснил, что мате - напиток с кофеином из высушенных листьев и стеблей падуба парагвайского. Впоследствии пилота стали часто видеть с ним по дороге в паддок и гараж команды, обычно вместе с украшенной наклейками бутылкой воды.

Фернандо Алонсо и азербайджанские ковры

Накануне первой гонки в Баку в 2016 году Фернандо Алонсо стал официальным послом городской трассы.

Двукратный чемпион познакомился с местными традициями и попробовал себя в ковроткачестве в центре Azer Ilme. Там ему подарили азербайджанский ковер, а затем вручили горный велосипед, на котором он осмотрел город.

Лучшие места - на балконах

Расположение трассы в самом центре столицы создает для некоторых зрителей уникальные точки обзора. Помимо трибун, наблюдать за гонкой можно с балконов домов, возвышающихся над трассой.

В прошлом году один из болельщиков снимал происходящее сверху именно в тот момент, когда Оскар Пиастри на первом круге врезался в защитное ограждение.

После схода пилот McLaren пешком возвращался в паддок и также смог оценить городские виды вокруг трассы.

Арахчын Себастьяна Феттеля

На Гран-при Азербайджана 2021 года Себастьян Феттель завоевал последний подиум в своей карьере.

После финиша четырехкратный чемпион мира появился из комнаты отдыха пилотов не только в традиционной кепке Pirelli, но и в арахчыне - национальном азербайджанском головном уборе.

Этот жест стал данью уважения местной культуре и сделал особенно памятным 122-й подиум Феттеля в "Формуле-1". Это также был первый подиум в истории команды Aston Martin.

Неожиданное путешествие Сайнса и Леклера

После Гран-при Азербайджана 2025 года бывшие напарники по Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер оказались в необычной ситуации.

Их самолет не смог приземлиться в Ницце из-за плохой погоды. Гонщики решили арендовать микроавтобус и отправиться из Италии в Монте-Карло по дороге.

Для Сайнса это путешествие началось сразу после завоевания первого подиума в составе Williams.