ЕК: Венгрия может получить около 13,5 млрд евро от ЕС при соблюдении ряда условий

Венгрия может получить около 13,5 млрд евро средств ЕС при выполнении необходимых условий, включая около 3,5 млрд евро из фондов сплочения и около 10 млрд евро в рамках нового плана восстановления экономики после пандемии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мацей Берестецки.

Он отметил, что средства Фонда восстановления и устойчивости (RRF в пост-ковидный период) для Венгрии регулируются отдельной процедурой. Общий объем средств по утвержденному венгерскому плану составляет около 10 млрд евро. По нему Венгрия должна представить запрос на платеж до конца сентября, после чего Еврокомиссия оценит его и определит, какой объем средств может быть разблокирован.

Что касается 3,5 млрд евро средств ЕС из фондов сплочения, то они остаются заблокированными для Венгрии, несмотря на сегодняшнее предложение комиссии снять часть финансовых ограничений.

Берестецки пояснил, что эти средства заблокированы не в рамках механизма, связанного с верховенством права, а в соответствии с другим законодательным актом ЕС -Регламентом об общих положениях (Common Provisions Regulation, CPR).

Он пояснил, что из этой суммы около 2,7 млрд евро остаются заблокированными из-за невыполнения Венгрией горизонтальных условий, связанных с Хартией основных прав ЕС. Речь идет, в частности, об академической свободе, защите ЛГБТ-сообщества, включая венгерский закон о защите детей, а также права на убежище.

Еще около 800 млн евро заблокированы из-за невыполнения условий, связанных с социальной интеграцией, стратегией сокращения бедности и интеграции ромов, добавил Берестецки.

Ранее 23 сентября Еврокомиссия предложила Совету ЕС отменить защитные меры в отношении Венгрии, принятые в рамках механизма условности. В случае одобрения Советом это позволит разблокировать 4,2 млрд евро средств политики сплочения, а также восстановить полный доступ венгерских студентов и исследователей к программам Erasmus+ и Horizon Europe.

"Это важный шаг... и позитивный сигнал", - заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари.

По его словам, решение об окончательной отмене мер теперь должен принять Совет ЕС в течение одного месяца. До тех пор действующие ограничения сохраняются.

Ужвари также уточнил, что ограничения в отношении Erasmus+ затрагивают 21 венгерский университет.