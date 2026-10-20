Зарегистрирована новая "дочка" АВВ

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО ABB-Asset Management, принадлежащее ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).

Как сообщает Report со ссылкой на Службу, новая компания зарегистрирована по адресу головного офиса АВВ: город Баку, Насиминский район, ул. Низами, 67.

Уставный капитал ABB-Asset Management составляет 1 млн манатов, а юридическим представителем является руководитель Agile-офиса ABB и директор ООО ABB Innovation Эминов Гасан Этибар оглу.

На сегодняшний день ABB владеет семью дочерними компаниями