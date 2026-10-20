Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Зарегистрирована новая "дочка" АВВ

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 16:30
    Зарегистрирована новая дочка АВВ

    Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО ABB-Asset Management, принадлежащее ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).

    Как сообщает Report со ссылкой на Службу, новая компания зарегистрирована по адресу головного офиса АВВ: город Баку, Насиминский район, ул. Низами, 67.

    Уставный капитал ABB-Asset Management составляет 1 млн манатов, а юридическим представителем является руководитель Agile-офиса ABB и директор ООО ABB Innovation Эминов Гасан Этибар оглу.

    На сегодняшний день ABB владеет семью дочерними компаниями

    Международный банк Азербайджана (ABB) Финансовый сектор Министерство экономики Азербайджана Государственная налоговая служба Азербайджана
    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı"nın yeni törəmə müəssisəsi dövlət qeydiyatına alınıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    17:42
    В Азербайджане зафиксированы массовые попытки кибермошенничества против семей чиновников
    ИКТ
    17:41
    Фото
    Семьи пропавших без вести в I Карабахской войне провели акцию перед Европарламентом
    Диаспора
    17:37
    "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы за инциденты в дерби
    Футбол
    17:34
    В Мадриде арестован педагог за сексуальное насилие над девятью детьми
    Другие страны
    17:31
    Фото
    В Зангилане состоялся концерт ко Дню города
    Карабах
    17:28
    Турция сохранит войска в Сирии и Ираке до обеспечения безопасности границ
    Другие страны
    17:26
    Юношеская команда "Сабаха" проиграла дортмундской "Боруссии"
    Футбол
    17:22
    Фото
    В Баку пройдет выставка "Зачарованный лес"
    Kультурная политика
    17:19
    Фото
    Азербайджан и DFC обсудили создание дата-центров ИИ
    ИКТ
    Лента новостей