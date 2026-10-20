Зарегистрирована новая "дочка" АВВ
Финансы
- 20 октября, 2026
- 16:30
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Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО ABB-Asset Management, принадлежащее ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB).
Как сообщает Report со ссылкой на Службу, новая компания зарегистрирована по адресу головного офиса АВВ: город Баку, Насиминский район, ул. Низами, 67.
Уставный капитал ABB-Asset Management составляет 1 млн манатов, а юридическим представителем является руководитель Agile-офиса ABB и директор ООО ABB Innovation Эминов Гасан Этибар оглу.
На сегодняшний день ABB владеет семью дочерними компаниями
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