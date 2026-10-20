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    Немецкие производители пищевого оборудования проведут в Баку переговоры с азербайджанским бизнесом

    Промышленность
    • 20 октября, 2026
    • 16:03
    Немецкие производители пищевого оборудования проведут в Баку переговоры с азербайджанским бизнесом

    В Баку 27 октября состоится Германо-азербайджанская бизнес-конференция, направленная на укрепление партнерства в сфере оборудования для пищевой индустрии и упаковочных технологий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), программа включает в себя пленарное заседание, а также цикл персональных B2B встреч между представителями деловых кругов обеих стран.

    Визит немецкой делегации состоится в рамках Программы продвижения на международные рынки, предназначенной для малых и средних предприятий Германии и реализуемой по поручению Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ. Координацией проекта занимается компания COMMIT Project Partners GmbH совместно с AHK Azerbaijan и Восточным комитетом германской экономики.

    В состав делегации вошли ведущие германские производители и технологические предприятия, среди которых Bühler GmbH, Elea Technology GmbH, HAVER & BOECKER OHG, KRONEN GmbH, Langguth GmbH, Peter Binder GmbH, Plattenhardt + Wirth GmbH и SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG.

    Как отмечают организаторы, на фоне активной модернизации агропромышленного сектора и пищевой отрасли Азербайджана рынок страны открывает значительные перспективы для зарубежных поставщиков высокотехнологичного оборудования. Задача делегации - наладить прямые связи с азербайджанскими производителями, инвесторами и дистрибьюторами, продемонстрировать инновационные решения и обсудить возможности реализации совместных проектов.

    В ходе конференции участники ознакомятся с передовыми немецкими разработками в области переработки продовольствия, упаковочных систем, промышленной автоматизации и формирования современной производственной инфраструктуры. Формат индивидуальных B2B переговоров даст возможность азербайджанским компаниям представить собственные инициативы, обозначить технологические запросы и рассмотреть перспективы прямого сотрудничества.

    Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) Германо-азербайджанская бизнес-конференция
    Almaniyanın qida avadanlıqları istehsalçıları Azərbaycan biznesi ilə danışıqlar aparacaqlar
    German manufacturers of food-processing equipment to hold talks with Azerbaijani businesses in Baku
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