Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН
Внутренняя политика
- 20 октября, 2026
- 16:02
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум между правительством страны и Климатическим секретариатом ООН о проведении "Климатической недели – 4" и 30-го заседания Комитета по адаптации.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.
Документ был подписан 1 сентября 2026 года в Бонне и 2 сентября 2026 года в Баку.
Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib
Ilham Aliyev approves Azerbaijan-UN climate memorandum
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