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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 16:02
    Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум между правительством страны и Климатическим секретариатом ООН о проведении "Климатической недели – 4" и 30-го заседания Комитета по адаптации.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

    Документ был подписан 1 сентября 2026 года в Бонне и 2 сентября 2026 года в Баку.

    Ильхам Алиев Климатический секретариат ООН
    Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib
    Ilham Aliyev approves Azerbaijan-UN climate memorandum
    44 filmi
    44 filmi

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