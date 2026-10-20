Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум между правительством страны и Климатическим секретариатом ООН о проведении "Климатической недели – 4" и 30-го заседания Комитета по адаптации.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

Документ был подписан 1 сентября 2026 года в Бонне и 2 сентября 2026 года в Баку.