İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:55
    Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, ölkə başçısı bununla bağlı "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının, Kioto Protokolunun və Paris Sazişinin katibliyi arasında İqlim Həftəsi-4 və Adaptasiya Komitəsinin 30-cu iclası barədə Anlaşma Memorandumu"nun təsdiqi haqqında qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, sənədlər 2026-cı il sentyabrın 1-də Bonn şəhərində və 2026-cı il sentyabrın 2-də Bakı şəhərində imzalanmışdı.

    İlham Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Ильхам Алиев утвердил меморандум с Климатическим секретариатом ООН
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:02
    "Barselona" "Ştutqart"ın futbolçusu Finn Yelçlə maraqlanır
    Futbol
    15:59
    Rubio: ABŞ Ukrayna üzrə irəliləyişin olmamasından məyusdur - Yenilənib
    Digər ölkələr
    15:58
    Darmanen: Fransada iğtişaşlarla bağlı 150-yə yaxın şəxsə həbs cəzası verilib
    Digər ölkələr
    15:56
    Gəncə Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib - Sərəncam
    Daxili siyasət
    15:55
    Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib
    Daxili siyasət
    15:55
    "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti"nin törəməsi nizamnamə kapitalını 1 % azaldır
    Maliyyə
    15:51
    Azad edilmiş ərazilərdə Qarabağ Milli Parkı yaradılır - Sərəncam
    Daxili siyasət
    15:48
    Foto
    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə praktiki seminar keçirilib
    Fərdi
    15:36
    Ev, otaq yoldaşı və usta — bir ünvanda: Birev.az
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti