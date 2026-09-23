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    В московском аэропорту изъяты драгоценности на $95 тыс.

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 14:57
    В московском аэропорту изъяты драгоценности на $95 тыс.

    Сотрудники таможенной службы московского аэропорта Шереметьево обнаружили у россиянки, прибывшей из Гонконга, драгоценности на сумму около $95 тыс., спрятанные в обуви и дорожной подушке.

    Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    "Незадекларированные ювелирные изделия и самоцветы стоимостью более 8 млн рублей ($95 тыс. - ред) обнаружили шереметьевские таможенники у 48-летней россиянки, прибывшей из Гонконга", - говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что во время выборочного контроля в зеленом коридоре ручная кладь пассажирки была просканирована при помощи рентгеновской установки. Выяснилось, что женщина пыталась провезти в шейной подушке пять колец, три пары серег и браслет. При этом в ходе личного досмотра в кармане плаща россиянки найдено ожерелье, а из своих кроссовок она достала пакет с 24 драгоценными камнями.

    Женщина пояснила, что лишь три изделия новые, а остальные украшения у нее давно.

    Контрабанда Золотые украшения Федеральная таможенная служба (ФТС) Российская Федерация (РФ)
    Moskva aeroportunda 95 min dollar dəyərində zinət əşyalarını gizlədən qadın saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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