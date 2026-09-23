В московском аэропорту изъяты драгоценности на $95 тыс.

Сотрудники таможенной службы московского аэропорта Шереметьево обнаружили у россиянки, прибывшей из Гонконга, драгоценности на сумму около $95 тыс., спрятанные в обуви и дорожной подушке.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"Незадекларированные ювелирные изделия и самоцветы стоимостью более 8 млн рублей ($95 тыс. - ред) обнаружили шереметьевские таможенники у 48-летней россиянки, прибывшей из Гонконга", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время выборочного контроля в зеленом коридоре ручная кладь пассажирки была просканирована при помощи рентгеновской установки. Выяснилось, что женщина пыталась провезти в шейной подушке пять колец, три пары серег и браслет. При этом в ходе личного досмотра в кармане плаща россиянки найдено ожерелье, а из своих кроссовок она достала пакет с 24 драгоценными камнями.

Женщина пояснила, что лишь три изделия новые, а остальные украшения у нее давно.