В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок

В Кенгерлинском районе Нахчыванской Автономной Республики (АР) произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Хок.

В результате опрокидывания автомобиля марки KIA, находившиеся в машине Магрур Гулиев (1994 г.р.), и его супруга Гюлара Гулиева (2000 г.р.), получили различные травмы.

Пострадавшие доставлены в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской АР.

Спасти жизнь их ребенка 2026 года рождения, получившего травмы в результате аварии, не удалось.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.