В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок
Происшествия
- 23 сентября, 2026
- 14:59
В Кенгерлинском районе Нахчыванской Автономной Республики (АР) произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Хок.
В результате опрокидывания автомобиля марки KIA, находившиеся в машине Магрур Гулиев (1994 г.р.), и его супруга Гюлара Гулиева (2000 г.р.), получили различные травмы.
Пострадавшие доставлены в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской АР.
Спасти жизнь их ребенка 2026 года рождения, получившего травмы в результате аварии, не удалось.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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