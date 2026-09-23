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    В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок

    Происшествия
    • 23 сентября, 2026
    • 14:59
    В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок

    В Кенгерлинском районе Нахчыванской Автономной Республики (АР) произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Хок.

    В результате опрокидывания автомобиля марки KIA, находившиеся в машине Магрур Гулиев (1994 г.р.), и его супруга Гюлара Гулиева (2000 г.р.), получили различные травмы.

    Пострадавшие доставлены в отделение скорой медицинской помощи Больницы Нахчыванской АР.

    Спасти жизнь их ребенка 2026 года рождения, получившего травмы в результате аварии, не удалось.

    На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.

    В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок
    В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок

    Пострадавшие (раненые) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Нахчыванская Автономная Республика
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    Kəngərlidə avtomobil aşıb, körpə ölüb, valideynləri xəsarət alıb
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