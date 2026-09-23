İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kəngərlidə avtomobil aşıb, körpə ölüb, valideynləri xəsarət alıb

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:40
    Kəngərlidə avtomobil aşıb, körpə ölüb, valideynləri xəsarət alıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Kəngərli rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə rayonun Xok kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    77-KS-302 dövlət qeydiyyat nişanlı "KİA" markalı avtomobilinin aşması nəticəsində maşında olan 1994-cü il təvəllüdlü Məğrur Məşur oğlu Quliyev və onun həyat yoldaşı, 2000-ci il təvəllüdlü Gülarə Elçin qızı Quliyeva müxtəlif xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.

    Onların qəza nəticəsində xəsarət alan 2026-cı il təvəllüdlü övladlarının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Kəngərlidə avtomobil aşıb, körpə ölüb, valideynləri xəsarət alıb
    Kəngərlidə avtomobil aşıb, körpə ölüb, valideynləri xəsarət alıb

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölüm hadisəsi Naxçıvanın Kəngərli rayonu
    Foto
    Video
    В НАР в результате смертельного ДТП погиб ребенок
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:41

    Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdir

    Energetika
    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti