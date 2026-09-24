Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2026)
- 24 sentyabr, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9353 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0073 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9353
|
100 Rusiya rublu
|
2,0073
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1961
|
1 Belarus rublu
|
0,5543
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1240
|
1 Çexiya kronu
|
0,0792
|
1 Çin yuanı
|
0,2532
|
1 Danimarka kronu
|
0,2589
|
1 Gürcü larisi
|
0,6477
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2512
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1714
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0627
|
1 İsrail şekeli
|
0,5595
|
1 Kanada dolları
|
1,2053
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5008
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3815
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5296
|
1 Moldova leyi
|
0,0965
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6126
|
1 Polşa zlotası
|
0,4420
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3669
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0165
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3287
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3145
|
Türk lirəsi
|
0,0348
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0769
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9647
|
Qızıl
|
7294,8530
|
Gümüş
|
109,1397
|
Platin
|
2993,8955
|
Palladium
|
2160,8020