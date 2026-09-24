İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2026)

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9353 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0073 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9353

    100 Rusiya rublu

    2,0073

    1 Avstraliya dolları

    1,1961

    1 Belarus rublu

    0,5543

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1240

    1 Çexiya kronu

    0,0792

    1 Çin yuanı

    0,2532

    1 Danimarka kronu

    0,2589

    1 Gürcü larisi

    0,6477

    1 Honq Konq dolları

    0,2168

    1 Hindistan rupisi

    0,0177

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2512

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1714

    1 İsveçrə frankı

    2,0627

    1 İsrail şekeli

    0,5595

    1 Kanada dolları

    1,2053

    1 Küveyt dinarı

    5,5008

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3815

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5296

    1 Moldova leyi

    0,0965

    1 Norveç kronu

    0,1791

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6126

    1 Polşa zlotası

    0,4420

    1 Rumıniya leyi

    0,3669

    1 Serbiya dinarı

    0,0165

    1 Sinqapur dolları

    1,3287

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4527

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3145

    Türk lirəsi

    0,0348

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0379

    Yapon yeni

    1,0769

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9647

    Qızıl

    7294,8530

    Gümüş

    109,1397

    Platin

    2993,8955

    Palladium

    2160,8020
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2026)
    CBA currency exchange rates (24.09.2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:19

    "Mançester Yunayted" "Old Trafford"un köhnə ot örtüyünün hissələrini 146 avroya satışa çıxarıb

    Futbol
    10:14

    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatını 100 %-ə çatdırmaq istəyir

    ASK
    10:14

    Boçorişvili: Gürcüstan 2027-ci ildə ATƏT-ə sədrlik etməyə hazırdır

    Region
    10:13

    Fransanın dənizaşırı siyasəti: muxtariyyət, yoxsa "acizliyin desentralizasiyası"?

    Dünya
    10:12

    Ağciyər xəstəlikləri üçün dərman və tibbi qidaların satınalma həcmi 1,5 dəfə artırılıb

    Sağlamlıq
    10:11

    AQTA sədri: "Bu il zərərli orqanizmlə yoluxmuş 200 tondan çox toxumluq məhsulla bağlı tədbir görülüb"

    ASK
    10:09

    "Formula 1"lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq

    İnfrastruktur
    10:06

    Məcnun Məmmədov: "Toxumluq əkin sahələrində 5 mindən çox parsel üzrə yoxlamalar həyata keçirilib"

    ASK
    10:03

    Paşinyan və Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti