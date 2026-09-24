Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran
    Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran

    CBA currency exchange rates (24.09.2026)

    Finance
    • 24 September, 2026
    • 09:25
    CBA currency exchange rates (24.09.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.4% to 1.9353 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.5% to 2.0073 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9353

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0073

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1961

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5543

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1240

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0792

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2532

    1 DKK (Danish krone)

    0.2589

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6477

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2168

    1 INR (Indian rupee)

    0.0177

    1 GBP (British pound)

    2.2512

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1714

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0627

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5595

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2053

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5008

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3815

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5296

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0965

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1791

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0144

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6126

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4420

    1 RON (Romanian leu)

    0.3669

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0165

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3287

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4527

    1 SDR (IMF)

    2.3145

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0348

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0379

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0769

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9647

    Gold (1 ounce)

    7,294.8530

    Silver (1 ounce)

    109.1397

    Platinum (1 ounce)

    2,993.8955

    Palladium (1 ounce)

    2,160.8020
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Latest News

    12:15

    French overseas policy risks deepening inequalities, historian says

    Other countries
    12:03

    FAO finalizing new partnership agreement with Azerbaijan

    AIC
    12:02

    Ranking of insurance companies in Azerbaijan by insurance payouts (January-August 2026)

    Finance
    12:00

    Formula 1 Azerbaijan Grand Prix gets underway in Baku

    Sports
    11:57

    Ranking of insurance companies in Azerbaijan by premiums (January-August 2026)

    Finance
    11:53

    Harrington: BP to apply experience gained in Azerbaijan in Central Asia

    Infrastructure
    11:47

    Canada was preparing for possibility of military invasion by US - PM

    Other countries
    11:46

    ASCO: Julfa tanker undergoes major overhaul

    Infrastructure
    11:34

    FAO supports modernization and technical development of Azerbaijan's central agrarian laboratory

    AIC
    All News Feed