CBA currency exchange rates (24.09.2026)
- 24 September, 2026
- 09:25
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.4% to 1.9353 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.5% to 2.0073 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9353
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.0073
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1961
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5543
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1240
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0792
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2532
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2589
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6477
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2168
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0177
|
1 GBP (British pound)
|
2.2512
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1714
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.0627
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5595
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2053
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5008
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3815
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5296
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0965
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1791
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0144
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6126
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4420
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3669
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0165
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3287
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4527
|
1 SDR (IMF)
|
2.3145
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0348
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0379
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0769
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9647
|
Gold (1 ounce)
|
7,294.8530
|
Silver (1 ounce)
|
109.1397
|
Platinum (1 ounce)
|
2,993.8955
|
Palladium (1 ounce)
|
2,160.8020