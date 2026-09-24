Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2026)
- 24 сентября, 2026
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% до 1,9353 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% до 2,0073 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9353
|
1 Российский рубль
|
2,0073
|
1 Австралийский доллар
|
1,1961
|
1 Белорусский рубль
|
0,5543
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1240
|
1 Чешская крона
|
0,0792
|
1 Китайский юань
|
0,2532
|
1 Датская крона
|
0,2589
|
1 Грузинский лари
|
0,6477
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2168
|
1 Индийская рупия
|
0,0177
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2512
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1714
|
1 Швейцарский франк
|
2,0627
|
1 Израильский шекель
|
0,5595
|
1 Канадский доллар
|
1,2053
|
1 Кувейтский динар
|
5,5008
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3815
|
1 Катарский реал
|
0,4663
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5296
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Норвежская крона
|
0,1791
|
100 Узбекских сумов
|
0,0144
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6126
|
1 Польский злотый
|
0,4420
|
1 Румынский лей
|
0,3669
|
1 Сербский динар
|
0,0165
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3287
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3145
|
1 Турецкая лира
|
0,0348
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0379
|
1 Японская йена
|
1,0769
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9647
|
Золото (1 унция)
|
7294,8530
|
Серебро (1 унция)
|
109,1397
|
Платина (1 унция)
|
2993,8955
|
Палладиум (1 унция)
|
2160,8020