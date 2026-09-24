Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2026)

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% до 1,9353 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% до 2,0073 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9353

    1 Российский рубль

    2,0073

    1 Австралийский доллар

    1,1961

    1 Белорусский рубль

    0,5543

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1240

    1 Чешская крона

    0,0792

    1 Китайский юань

    0,2532

    1 Датская крона

    0,2589

    1 Грузинский лари

    0,6477

    1 Гонконгский доллар

    0,2168

    1 Индийская рупия

    0,0177

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2512

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1714

    1 Швейцарский франк

    2,0627

    1 Израильский шекель

    0,5595

    1 Канадский доллар

    1,2053

    1 Кувейтский динар

    5,5008

    100 Казахстанских тенге

    0,3815

    1 Катарский реал

    0,4663

    1 Киргизский сом

    0,0194

    100 Венгерских форинтов

    0,5296

    1 Молдавский лей

    0,0965

    1 Норвежская крона

    0,1791

    100 Узбекских сумов

    0,0144

    100 Пакистанских рупий

    0,6126

    1 Польский злотый

    0,4420

    1 Румынский лей

    0,3669

    1 Сербский динар

    0,0165

    1 Сингапурский доллар

    1,3287

    1 Саудовский риал

    0,4527

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3145

    1 Турецкая лира

    0,0348

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0379

    1 Японская йена

    1,0769

    1 Новозеландский доллар

    0,9647

    Золото (1 унция)

    7294,8530

    Серебро (1 унция)

    109,1397

    Платина (1 унция)

    2993,8955

    Палладиум (1 унция)

    2160,8020
    Доллар США Курсы валют ЦБА Азербайджанский манат
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2026)
    CBA currency exchange rates (24.09.2026)
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