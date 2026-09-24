Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.09.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% до 1,9353 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5% до 2,0073 маната.