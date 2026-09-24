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    EBRD: Azərbaycan iqtisadiyyatı mülayim artıma qayıdıb

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:01
    EBRD: Azərbaycan iqtisadiyyatı mülayim artıma qayıdıb

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) artım tempi ilə bağlı daha əvvəl açıqladığı proqnozları təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bankın "Regional iqtisadi perspektivlər" hesabatının sentyabr buraxılışında bildirilib.

    Məlumata əsasən, Bank Azərbaycanda 2026-cı ildə 2 %, 2027-ci ildə isə 2,5 % iqtisadi artım gözləyir.

    "Azərbaycan iqtisadiyyatı cari ilin əvvəlində yavaşlama yaşadıqdan sonra hərəkətverici qüvvəsi qeyri-neft sahələri olan mülayim artımı bərpa edib", - hesabatda qeyd olunub.

    Bununla yanaşı, EBRD analitikləri vurğulayıblar ki, Yaxın Şərqdəki silahlı münaqişə 2026-cı ildə Şərqi Avropa və Qafqaz regionu ölkələri üçün iqtisadi proqnozlara mənfi təsir göstərib. Ümumilikdə, region ölkələri üzrə iqtisadi artım gözləntiləri 2026-cı il üçün 0,3 faiz bəndi aşağı salınaraq 2,5 %-ə, 2027-ci il üçün isə 0,8 faiz bəndi azaldılaraq 4,1 %-ə enib.

    Bankın analitiklərinin fikrincə, regionun yaxın perspektivləri Yaxın Şərqdəki hadisələrin inkişafından, Ukraynadakı hərbi əməliyyatların gedişatından, eləcə də sülh təşəbbüslərinin irəlilədilməsində əldə olunan nailiyyətlərdən və Qafqazda regional əlaqəliliyin gücləndirilməsi üzrə layihələrdən birbaşa asılıdır.

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının artım perspektivləri karbohidrogen xammalının qiymətlərindəki dəyişikliklərə və hasilat həcminə həssas olaraq qalır. Ermənistanla sülh nizamlanmasının irəliləməsi və yeni regional bağlantı layihələrinin həyata keçirilməsi sayəsində iqtisadi inkişaf üçün əlavə imkanlar açılır. Bundan əlavə, bərpa olunan enerji sektoruna yatırılan irimiqyaslı sərmayələr ortamüddətli perspektivdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə töhfə verəcək", - hesabatda vurğulanıb.

    Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2025-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 1,4 % artıb.

    İqtisadiyyat Nazirliyi cari ildə ÜDM-in artımını 1,7 % səviyyəsində, növbəti ildə isə 2,7 % səviyyəsində qiymətləndirir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2026-cı ildə ölkədə iqtisadi artımın 0,5 %, 2027-ci ildə isə 2,6 % səviyyəsində olacağını gözləyir.

    Niderlandın ən böyük bank qrupu olan ING Azərbaycan iqtisadiyyatının artımını 2026-cı ildə 1,9 %, 2027-ci ildə 3 % və 2028-ci ildə 2,3 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    BMT-nin qiymətləndirmələrinə görə, Azərbaycanın iqtisadi artımı 2026-cı ildə 2,7 %, 2027-ci ildə isə 2,6 % təşkil edəcək.

    Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın ÜDM-nin 2026-cı ildə 1,6 % və 2027-ci ildə 1,8 % artacağını proqnozlaşdırır.

    "Fitch Solutions"un gözləntilərinə görə, 2026-cı ildə Azərbaycanın real ÜDM artımı 2,5 % təşkil edəcək.

    Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Azərbaycan iqtisadiyyatı
    ЕБРР: Экономика Азербайджана вернулась к умеренному росту
    EBRD maintains Azerbaijan growth forecast at 2% for 2026
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