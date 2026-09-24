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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ЕБРР: Экономика Азербайджана вернулась к умеренному росту

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 09:00
    ЕБРР: Экономика Азербайджана вернулась к умеренному росту

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил ранее озвученные ожидания по темпам роста валового внутреннего продукта Азербайджана - на уровне 2% в 2026 году и 2,5% в 2027 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске отчета банка "Региональные экономические перспективы".

    "Азербайджанская экономика, пережив замедление в начале текущего года, возобновила умеренный рост, движущей силой которого выступают ненефтяные отрасли", - указывается в отчете.

    Вместе с тем аналитики ЕБРР обращают внимание на то, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на экономических прогнозах для стран Восточной Европы и Кавказского региона в 2026 году. В совокупности ожидания по экономическому росту для государств данного региона были пересмотрены в сторону понижения на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 2,5% на 2026 год, а также на 0,8 п.п. - до 4,1% на 2027 год.

    По мнению аналитиков банка, ближайшие перспективы региона находятся в прямой зависимости от развития событий на Ближнем Востоке, хода военных действий в Украине, а также от достижений в продвижении мирных инициатив и проектов по укреплению региональной взаимосвязанности на Кавказе.

    "Перспективы роста экономики Азербайджана продолжают оставаться восприимчивыми к динамике цен на углеводородное сырье и объемам его добычи. Дополнительные возможности для экономического развития открываются благодаря продвижению мирного урегулирования с Арменией и реализации новых региональных проектов по взаимосвязанности. Помимо этого, диверсификации экономики в среднесрочной перспективе будут способствовать масштабные капиталовложения в сектор возобновляемой энергетики", - отмечается в докладе.

    По данным Госкомстата, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

    Министерство экономики оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а в следующем - 2,7%. Центральный банк Азербайджана ожидает экономический рост в стране в 2026 году на уровне 0,5%, а в 2027 году - 2,6%.

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,9% в 2026 году, 3% в 2027 году и 2,3% в 2028 году.

    По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

    Азиатский банк развития прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана на 1,6% в 2026 году и на 1,8% в 2027 году.

    Согласно ожиданиям Fitch Solutions, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2,5%.

    Рост реального ВВП Экономика Азербайджана Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    EBRD: Azərbaycan iqtisadiyyatı mülayim artıma qayıdıb
    EBRD maintains Azerbaijan growth forecast at 2% for 2026
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