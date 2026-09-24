ЕБРР: Экономика Азербайджана вернулась к умеренному росту

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил ранее озвученные ожидания по темпам роста валового внутреннего продукта Азербайджана - на уровне 2% в 2026 году и 2,5% в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске отчета банка "Региональные экономические перспективы".

"Азербайджанская экономика, пережив замедление в начале текущего года, возобновила умеренный рост, движущей силой которого выступают ненефтяные отрасли", - указывается в отчете.

Вместе с тем аналитики ЕБРР обращают внимание на то, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на экономических прогнозах для стран Восточной Европы и Кавказского региона в 2026 году. В совокупности ожидания по экономическому росту для государств данного региона были пересмотрены в сторону понижения на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 2,5% на 2026 год, а также на 0,8 п.п. - до 4,1% на 2027 год.

По мнению аналитиков банка, ближайшие перспективы региона находятся в прямой зависимости от развития событий на Ближнем Востоке, хода военных действий в Украине, а также от достижений в продвижении мирных инициатив и проектов по укреплению региональной взаимосвязанности на Кавказе.

"Перспективы роста экономики Азербайджана продолжают оставаться восприимчивыми к динамике цен на углеводородное сырье и объемам его добычи. Дополнительные возможности для экономического развития открываются благодаря продвижению мирного урегулирования с Арменией и реализации новых региональных проектов по взаимосвязанности. Помимо этого, диверсификации экономики в среднесрочной перспективе будут способствовать масштабные капиталовложения в сектор возобновляемой энергетики", - отмечается в докладе.

По данным Госкомстата, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

Министерство экономики оценивает рост ВВП в текущем году на уровне 1,7%, а в следующем - 2,7%. Центральный банк Азербайджана ожидает экономический рост в стране в 2026 году на уровне 0,5%, а в 2027 году - 2,6%.

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING прогнозирует рост экономики Азербайджана на уровне 1,9% в 2026 году, 3% в 2027 году и 2,3% в 2028 году.

По оценкам ООН, экономический рост Азербайджана в 2026 году составит 2,7%, в 2027 году - 2,6%.

Азиатский банк развития прогнозирует увеличение ВВП Азербайджана на 1,6% в 2026 году и на 1,8% в 2027 году.

Согласно ожиданиям Fitch Solutions, реальный рост ВВП Азербайджана в 2026 году составит 2,5%.