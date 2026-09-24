İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2026)

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:05
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün

    qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    102,25

    4,11

    41,40

    Neft WTI (dollar/barel)

    91,45

    2,48

    34,03

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 319,20

    - 64,00

    - 21,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 511,59

    - 352,10

    3 448,30

    S&P 500

    7 706,03

    - 58,61

    860,53

    Nasdaq

    26 936,04

    - 308,24

    3 694,05

    Nikkei

    65 679,88

    660,93

    15 340,40

    Dax

    25 410,63

    - 168,22

    920,22

    FTSE 100

    10 705,26

    - 3,07

    773,88

    CAC 40 INDEX

    8 123,41

    - 31,50

    - 26,09

    Shanghai Composite

    3 937,85

    - 0,23

    - 30,99

    Bist 100

    13 251,85

    53,01

    1 990,33

    RTS

    863,08

    1,16

    - 251,05

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1382

    - 0,0044

    - 0,0363

    USD/GBP

    1,3241

    - 0,0075

    - 0,0232

    JPY/USD

    157,9100

    0,3400

    1,4600

    RUB/USD

    84,6938

    0,3937

    5,9438

    TRY/USD

    48,8556

    0,0184

    5,8994

    CNY/USD

    6,7149

    0,0065

    - 0,2741
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.09.2026)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:19

    "Mançester Yunayted" "Old Trafford"un köhnə ot örtüyünün hissələrini 146 avroya satışa çıxarıb

    Futbol
    10:14

    Azərbaycan 2030-cu ilə qədər buğda toxumu ilə təminatını 100 %-ə çatdırmaq istəyir

    ASK
    10:14

    Boçorişvili: Gürcüstan 2027-ci ildə ATƏT-ə sədrlik etməyə hazırdır

    Region
    10:13

    Fransanın dənizaşırı siyasəti: muxtariyyət, yoxsa "acizliyin desentralizasiyası"?

    Dünya
    10:12

    Ağciyər xəstəlikləri üçün dərman və tibbi qidaların satınalma həcmi 1,5 dəfə artırılıb

    Sağlamlıq
    10:11

    AQTA sədri: "Bu il zərərli orqanizmlə yoluxmuş 200 tondan çox toxumluq məhsulla bağlı tədbir görülüb"

    ASK
    10:09

    "Formula 1"lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq

    İnfrastruktur
    10:06

    Məcnun Məmmədov: "Toxumluq əkin sahələrində 5 mindən çox parsel üzrə yoxlamalar həyata keçirilib"

    ASK
    10:03

    Paşinyan və Pezeşkian regionda sülhün və sabitliyin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar

    Region
    Bütün Xəbər Lenti