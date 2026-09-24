Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2026)
Maliyyə
- 24 sentyabr, 2026
- 09:05
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
102,25
|
4,11
|
41,40
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
91,45
|
2,48
|
34,03
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 319,20
|
- 64,00
|
- 21,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 511,59
|
- 352,10
|
3 448,30
|
S&P 500
|
7 706,03
|
- 58,61
|
860,53
|
Nasdaq
|
26 936,04
|
- 308,24
|
3 694,05
|
Nikkei
|
65 679,88
|
660,93
|
15 340,40
|
Dax
|
25 410,63
|
- 168,22
|
920,22
|
FTSE 100
|
10 705,26
|
- 3,07
|
773,88
|
CAC 40 INDEX
|
8 123,41
|
- 31,50
|
- 26,09
|
Shanghai Composite
|
3 937,85
|
- 0,23
|
- 30,99
|
Bist 100
|
13 251,85
|
53,01
|
1 990,33
|
RTS
|
863,08
|
1,16
|
- 251,05
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1382
|
- 0,0044
|
- 0,0363
|
USD/GBP
|
1,3241
|
- 0,0075
|
- 0,0232
|
JPY/USD
|
157,9100
|
0,3400
|
1,4600
|
RUB/USD
|
84,6938
|
0,3937
|
5,9438
|
TRY/USD
|
48,8556
|
0,0184
|
5,8994
|
CNY/USD
|
6,7149
|
0,0065
|
- 0,2741
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.09.2026)
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