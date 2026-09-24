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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2026)

    Финансы
    • 24 сентября, 2026
    • 09:15
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    102,25

    4,11

    41,40

    WTI (долл/барр)

    91,45

    2,48

    34,03

    Золото (долл/унция)

    4 319,20

    -64,00

    -21,90

    Индексы

    Dow-Jones

    51 511,59

    -352,10

    3 448,30

    S&P 500

    7 706,03

    -58,61

    860,53

    Nasdaq

    26 936,04

    -308,24

    3 694,05

    Nikkei

    65 679,88

    660,93

    15 340,40

    Dax

    25 410,63

    -168,22

    920,22

    FTSE 100

    10 705,26

    -3,07

    773,88

    CAC 40 INDEX

    8 123,41

    -31,50

    -26,09

    ShanghaiComposite

    3 937,85

    -0,23

    -30,99

    BIST 100

    13 251,85

    53,01

    1 990,33

    RTS

    863,08

    1,16

    -251,05

    Валюта

    USD/EUR

    1,1382

    -0,0044

    -0,0363

    GBP/USD

    1,3241

    -0,0075

    -0,0232

    USD/JPY

    157,9100

    0,3400

    1,4600

    USD/RUB

    84,6938

    0,3937

    5,9438

    USD/TRY

    48,8556

    0,0184

    5,8994

    USD/CNY

    6,7149

    0,0065

    -0,2741
    British Petroleum (BP) West Texas Intermediate (WTI) Доллар США Нефть марки WTI Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.09.2026)
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