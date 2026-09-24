Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2026)
Финансы
- 24 сентября, 2026
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
102,25
|
4,11
|
41,40
|
WTI (долл/барр)
|
91,45
|
2,48
|
34,03
|
Золото (долл/унция)
|
4 319,20
|
-64,00
|
-21,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 511,59
|
-352,10
|
3 448,30
|
S&P 500
|
7 706,03
|
-58,61
|
860,53
|
Nasdaq
|
26 936,04
|
-308,24
|
3 694,05
|
Nikkei
|
65 679,88
|
660,93
|
15 340,40
|
Dax
|
25 410,63
|
-168,22
|
920,22
|
FTSE 100
|
10 705,26
|
-3,07
|
773,88
|
CAC 40 INDEX
|
8 123,41
|
-31,50
|
-26,09
|
ShanghaiComposite
|
3 937,85
|
-0,23
|
-30,99
|
BIST 100
|
13 251,85
|
53,01
|
1 990,33
|
RTS
|
863,08
|
1,16
|
-251,05
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1382
|
-0,0044
|
-0,0363
|
GBP/USD
|
1,3241
|
-0,0075
|
-0,0232
|
USD/JPY
|
157,9100
|
0,3400
|
1,4600
|
USD/RUB
|
84,6938
|
0,3937
|
5,9438
|
USD/TRY
|
48,8556
|
0,0184
|
5,8994
|
USD/CNY
|
6,7149
|
0,0065
|
-0,2741
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.09.2026)
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