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    Azərbaycan milliləri bu gün Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcəklər

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan milliləri bu gün Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcəklər

    Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, kişilərdən ibarət komanda VIII turda Hindistanla üz-üzə gələcək.

    Qadınlar Argentinadan olan rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar.

    Yeddi turdan sonra kişilərdən ibarət kollektiv 12 xalla 5-ci, qadınlardan ibarət milli isə 10 xalla 14-cü pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycanın şahmat millisi
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Индией и Аргентиной
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    MiniBoss

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