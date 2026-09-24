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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Индией и Аргентиной

    Индивидуальные
    • 24 сентября, 2026
    • 09:22
    Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Индией и Аргентиной

    Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).

    Как сообщает Report, мужская команда в VIII туре сыграет с Индией, а женская - с Аргентиной.

    После семи туров мужская сборная с 12 очками занимает 5-е место, женская с 10 очками - 14-е.

    Всемирная шахматная олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.

    Сборная Азербайджана по шахматам Всемирная шахматная олимпиада Самарканд
    Azərbaycan milliləri bu gün Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcəklər
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