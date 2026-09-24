Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграют с Индией и Аргентиной

Сборные Азербайджана сегодня проведут очередные матчи на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде (Узбекистан).

Как сообщает Report, мужская команда в VIII туре сыграет с Индией, а женская - с Аргентиной.

После семи туров мужская сборная с 12 очками занимает 5-е место, женская с 10 очками - 14-е.

Всемирная шахматная олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Соревнования завершатся 27 сентября.