FIFA U-15 dünya çempionatının iştirakçıları üçün əyləncəli festival təşkil olunub
- 28 oktyabr, 2026
- 11:03
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FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı çərçivəsində istirahət günü münasibətilə turnir iştirakçıları üçün Atletlər Kəndində əyləncəli festival təşkil olunub.
Bu barədə "Report"a yarışın Təşkilat Komitəsindən məlumat verilib.
Təsnifat mərhələsinin başa çatması və turnir mərhələsinin başlaması arasındakı istirahət günündə oyunlar keçirilməyib. İştirakçıların asudə vaxtının səmərəli və əyləncəli təşkili məqsədilə Atletlər Kəndində müxtəlif fəaliyyətləri əhatə edən xüsusi proqram təqdim olunub.
Festival proqramına yerli sənətçilərin musiqi çıxışları, rəqs nömrələri və interaktiv oyunlar daxil olub. İştirakçılar üçün stolüstü və kompüter oyunları ilə təchiz edilmiş istirahət və əyləncə zonaları yaradılıb, həmçinin müxtəlif fəaliyyətlərin təqdim olunduğu yarmarka təşkil edilib.
Turnir iştirakçılarının bir qismi istirahət günündə İçərişəhəri ziyarət edərək Bakının qədim tarixi, zəngin mədəni irsi və tarixi məkanları ilə yaxından tanış olub. Gəzinti yeniyetmə futbolçulara turnir proqramından kənarda şəhəri kəşf etmək və Bakının tarixi atmosferini yaxından hiss etmək imkanı yaradıb.
Festivalı AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf də ziyarət edib. O, Atletlər Kəndində yaradılmış şərait və festivalın təşkili ilə yaxından tanış olub.
Gərgin təsnifat oyunlarından sonra təşkil olunan istirahət günü yeniyetmə futbolçulara dincəlmək, fiziki və emosional baxımdan bərpa olunmaq və turnirin növbəti mərhələsinə hazırlaşmaq imkanı yaradıb. Eyni zamanda, festival müxtəlif ölkələrdən olan iştirakçıların meydançadan kənarda ünsiyyət qurması, bir-birinin mədəniyyətini daha yaxından tanıması və Azərbaycan qonaqpərvərliyi ilə tanış olması üçün fərqli mühit təqdim edib.
Musiqi, oyunlar və birgə fəaliyyətlər müxtəlif ölkələrdən olan yeniyetmələr arasında yeni dostluqların qurulmasına, qarşılıqlı hörmətin və komanda ruhunun güclənməsinə töhfə verib. Beləliklə, istirahət günü yalnız turnirin intensiv proqramında fasilə deyil, eyni zamanda FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalının futbol vasitəsilə gəncləri bir araya gətirmək məqsədini əks etdirən xüsusi gün olub.
Turnir mərhələsi oktyabrın 28-dən 30-dək Hövsan Yarış Kompleksində davam edəcək. Oktyabrın 28 və 29-da hər gün 192, oktyabrın 30-da isə 90 oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub. U-15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 30-da Bakı Kristal Zalında keçiriləcək altı final oyunu, mükafatlandırma və bağlanış mərasimi ilə yekunlaşacaq.