İƏT-in Baş katibi korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 11:04
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İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələr müasir texnologiyaların inkişafı və maliyyə cinayətlərinin mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla korrupsiya ilə mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyəti gücləndirməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İƏT-in Baş katibi İsmayıl uld Şeyx Əhməd Bakıda təşkilata üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşündə deyib.
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