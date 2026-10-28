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    İƏT-in Baş katibi korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:04
    İƏT-in Baş katibi korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələr müasir texnologiyaların inkişafı və maliyyə cinayətlərinin mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla korrupsiya ilə mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyəti gücləndirməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İƏT-in Baş katibi İsmayıl uld Şeyx Əhməd Bakıda təşkilata üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşündə deyib.

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