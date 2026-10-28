Генсек ОИС призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

Странам-членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) необходимо укреплять взаимодействие в борьбе с коррупцией с учетом развития современных технологий и сложности финансовых преступлений.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОИС Исмаил ульд Шейх Ахмед на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов организации в Баку.

"Современные технологии могут использоваться для сокрытия незаконных финансовых операций, перевода преступных доходов и препятствования расследованиям, проводимым компетентными органами. Именно поэтому необходимо укреплять международное сотрудничество и обмен информацией", - отметил он.

Генсек подчеркнул важность скорейшего вступления в силу Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

"Мы вновь призываем государства, которые еще не подписали или не ратифицировали конвенцию, завершить необходимые процедуры, чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу и эффективное применение", - заявил он.

По его словам, ОИС также продолжает развивать сотрудничество с ООН и другими международными структурами в вопросах возвращения незаконно полученных активов и внедрения современных технологий в антикоррупционную деятельность.

Исмаил ульд Шейх Ахмед поблагодарил Азербайджан за организацию встречи и выразил уверенность, что ее результаты будут способствовать переходу от принятых обязательств к практическим действиям.