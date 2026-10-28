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    Генсек ОИС призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 10:58
    Генсек ОИС призвал усилить международное сотрудничество в борьбе с коррупцией

    Странам-членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) необходимо укреплять взаимодействие в борьбе с коррупцией с учетом развития современных технологий и сложности финансовых преступлений.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОИС Исмаил ульд Шейх Ахмед на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств - членов организации в Баку.

    "Современные технологии могут использоваться для сокрытия незаконных финансовых операций, перевода преступных доходов и препятствования расследованиям, проводимым компетентными органами. Именно поэтому необходимо укреплять международное сотрудничество и обмен информацией", - отметил он.

    Генсек подчеркнул важность скорейшего вступления в силу Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

    "Мы вновь призываем государства, которые еще не подписали или не ратифицировали конвенцию, завершить необходимые процедуры, чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу и эффективное применение", - заявил он.

    По его словам, ОИС также продолжает развивать сотрудничество с ООН и другими международными структурами в вопросах возвращения незаконно полученных активов и внедрения современных технологий в антикоррупционную деятельность.

    Исмаил ульд Шейх Ахмед поблагодарил Азербайджан за организацию встречи и выразил уверенность, что ее результаты будут способствовать переходу от принятых обязательств к практическим действиям.

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед Борьба с коррупцией
    İƏT-in Baş katibi korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirməyə çağırıb
    OIC chief calls for stronger international cooperation to combat corruption
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