Aydan Ramazanova: Təhsili qadınların iqtisadi imkanları ilə əlaqələndirmək lazımdır
Elm və təhsil
- 28 oktyabr, 2026
- 11:06
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Təhsili peşə bacarıqlarının inkişafı, qadınlar üçün real iqtisadi imkanların yaradılması ilə əlaqələndirmək lazımdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin nümayəndəsi Aydan Ramazanova Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, təkcə qızların təhsilə çıxışını təmin etmək deyil, həm də onların işlə təmin olunması, iqtisadi müstəqilliyə nail olması və öz cəmiyətlərində qərarların qəbulunda iştirak etməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır.
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