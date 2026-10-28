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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Айдан Рамазанова: Образование необходимо связывать с экономическими возможностями женщин

    Наука и образование
    • 28 октября, 2026
    • 11:00
    Айдан Рамазанова: Образование необходимо связывать с экономическими возможностями женщин

    Образование необходимо связывать с развитием профессиональных навыков и созданием реальных экономических возможностей для женщин и девочек.

    Как передает Report, об этом сообщила представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Айдан Рамазанова в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По ее словам, необходимо не только обеспечить девочкам доступ к образованию, но и создать условия для их трудоустройства, достижения экономической самостоятельности и участия в принятии решений в своих сообществах.

    Рамазанова отметила, что Фонд Гейдара Алиева реализует инициативы по развитию образовательной инфраструктуры и инклюзивного образования, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.

    По ее словам, инклюзия предполагает не только обеспечение доступа к школьному образованию, но и создание условий для обучения, развития навыков и полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.

    Представитель объединения также рассказала о международных проектах образовательной и социальной поддержки, реализуемых в Буркина-Фасо, а также об инициативах по социальной интеграции женщин, пострадавших от конфликтов, в Нигере.

    Рамазанова также коснулась деятельности созданного Фондом Гейдара Алиева Центра творчества в Шамахы, который предоставляет женщинам региона возможность представлять и продавать изделия ручной работы, созданные на основе традиционных ремесел.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Региональное развитие Фонд Гейдара Алиева
    Aydan Ramazanova: Təhsili qadınların iqtisadi imkanları ilə əlaqələndirmək lazımdır
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