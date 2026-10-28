Айдан Рамазанова: Образование необходимо связывать с экономическими возможностями женщин

Образование необходимо связывать с развитием профессиональных навыков и созданием реальных экономических возможностей для женщин и девочек.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Айдан Рамазанова в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, необходимо не только обеспечить девочкам доступ к образованию, но и создать условия для их трудоустройства, достижения экономической самостоятельности и участия в принятии решений в своих сообществах.

Рамазанова отметила, что Фонд Гейдара Алиева реализует инициативы по развитию образовательной инфраструктуры и инклюзивного образования, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.

По ее словам, инклюзия предполагает не только обеспечение доступа к школьному образованию, но и создание условий для обучения, развития навыков и полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества.

Представитель объединения также рассказала о международных проектах образовательной и социальной поддержки, реализуемых в Буркина-Фасо, а также об инициативах по социальной интеграции женщин, пострадавших от конфликтов, в Нигере.

Рамазанова также коснулась деятельности созданного Фондом Гейдара Алиева Центра творчества в Шамахы, который предоставляет женщинам региона возможность представлять и продавать изделия ручной работы, созданные на основе традиционных ремесел.