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    Madrid derbisinin qalibi müəyyənləşib

    Futbol
    • 20 sentyabr, 2026
    • 20:41
    Madrid derbisinin qalibi müəyyənləşib

    "Real" klubu İspaniya La Liqasının VII turu çərçivəsində keçirilən Madrid derbisində səfərdə "Atletiko"ya məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Riyad Eyr Metropolitano" stadionunda keçirilən görüş 2:1 hesabı ilə başa çatıb.

    52-ci dəqiqədə, hesab 0:0 olarkən, "Real"ın mərkəz müdafiəçisi Din Heysen Culiano Simeoneyə qarşı qaydanı pozduğuna görə birbaşa qırmızı vərəqə alıb.

    "Real"ın qapısına 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunub və Alehandro Qrimaldo penaltini dəqiq yerinə yetirib. 59-cu dəqiqədə isə Conatan Devid Simeonenin ötürməsindən sonra "Atletiko"nun üstünlüyünü iki topa çatdırıb.

    Oyunun 89-cu dəqiqəsində "Real"ın müdafiəçisi Antonio Rüdiger buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxıb. "Kral klubu"nun hesabı bərabərləşdirməyə gücü çatmayıb.

    Altı oyundan sonra "Atletiko" 16 xal toplayıb və La Liqanın turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb. "Real" isə 15 xalla dördüncüdür.

    Növbəti turda "matrasçılar" oktyabrın 10-da "Alaves"lə, Joze Mourinyonun rəhbərlik etdiyi "Real" isə "Vilyarreal"la qarşılaşacaq.

    Real Madrid FK Atletiko FK İspaniya La Liqası
    "Реал" проиграл "Атлетико" в мадридском дерби

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