"Birbaşa Bakı" Çempionlar Liqasında ikinci qələbəsini qazanıb
Futbol
- 24 sentyabr, 2026
- 13:19
"Birbaşa Bakı" komandası minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ikinci matçını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi yer aldığı E qrupunda Macarıstanın "Çikaqo Bandur" komandası ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "Birbaşa Bakı"nın 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları Mirmehdi Rzayev (22), Elvin Əlizadə (27), Eşqin Tağıyev (28) rəqib qapısından keçiriblər.
Qeyd edək ki, komanda ilk görüşündə İngiltərə təmsilçisi "Ardeleni"ni 3:2 hesabı ilə məğlub etmişdi.
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