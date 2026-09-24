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    "Birbaşa Bakı" Çempionlar Liqasında ikinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 13:19
    Birbaşa Bakı Çempionlar Liqasında ikinci qələbəsini qazanıb

    "Birbaşa Bakı" komandası minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında ikinci matçını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi yer aldığı E qrupunda Macarıstanın "Çikaqo Bandur" komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma "Birbaşa Bakı"nın 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qolları Mirmehdi Rzayev (22), Elvin Əlizadə (27), Eşqin Tağıyev (28) rəqib qapısından keçiriblər.

    Qeyd edək ki, komanda ilk görüşündə İngiltərə təmsilçisi "Ardeleni"ni 3:2 hesabı ilə məğlub etmişdi.

    Birbaşa Bakı MFK Minifutbol üzrə Çempionlar Liqası
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