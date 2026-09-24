Azərbaycanın U-16 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 24 sentyabr, 2026
- 13:14
16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin növbəti təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Hazırlıq prosesi sentyabrın 25-dən 27-dək Bayıl Məşq Mərkəzində baş tutacaq. Təlim-məşq toplanışına dəvət alan futbolçuların siyahısını təqdim edirik:
|№
|Ad, Soyad
|Klub
|1
|Oqtay Mehrəliyev
|Qarabağ FK
|2
|Məhəmməd Ağamaliyev
|Qarabağ FK
|3
|Abbas Məmmədli
|Qarabağ FK
|4
|Səbran Muradlı
|Qarabağ FK
|5
|Həsən Mürşüdzadə
|Qarabağ FK
|6
|Timuçin Yahya
|Qarabağ FK
|7
|Daniil Bayramari
|Qəbələ İK
|8
|Emil Quliyev
|Neftçi PFK
|9
|Əkbər Nağıyev
|Neftçi PFK
|10
|Kənan Əzimov
|Neftçi PFK
|11
|Qafar Babayev
|Neftçi PFK
|12
|Sayid Bayramov
|Neftçi PFK
|13
|Subhan Əlizadə
|Neftçi PFK
|14
|Həsən Məhmədov
|Sabah FK
|15
|Həsən Ramazanov
|Sabah FK
|16
|Murad Məmmədzadə
|Sabah FK
|17
|Əli Hacıyev
|Sabah FK
|18
|Asif Allahverdizadə
|Ulduz FA
|19
|Murad Zeynallı
|Ulduz FA
|20
|Müşfiq Zamanov
|Ulduz FA
|21
|Yusif Əlizadə
|Ulduz FA
|22
|Ramil Ismayilli
|Karvan FK
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