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    Azərbaycanın U-16 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 13:14
    Azərbaycanın U-16 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

    16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin növbəti təlim-məşq toplanışı keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Hazırlıq prosesi sentyabrın 25-dən 27-dək Bayıl Məşq Mərkəzində baş tutacaq. Təlim-məşq toplanışına dəvət alan futbolçuların siyahısını təqdim edirik:

    Ad, Soyad Klub
    1 Oqtay Mehrəliyev Qarabağ FK
    2 Məhəmməd Ağamaliyev Qarabağ FK
    3 Abbas Məmmədli Qarabağ FK
    4 Səbran Muradlı Qarabağ FK
    5 Həsən Mürşüdzadə Qarabağ FK
    6 Timuçin Yahya Qarabağ FK
    7 Daniil Bayramari Qəbələ İK
    8 Emil Quliyev Neftçi PFK
    9 Əkbər Nağıyev Neftçi PFK
    10 Kənan Əzimov Neftçi PFK
    11 Qafar Babayev Neftçi PFK
    12 Sayid Bayramov Neftçi PFK
    13 Subhan Əlizadə Neftçi PFK
    14 Həsən Məhmədov Sabah FK
    15 Həsən Ramazanov Sabah FK
    16 Murad Məmmədzadə Sabah FK
    17 Əli Hacıyev Sabah FK
    18 Asif Allahverdizadə Ulduz FA
    19 Murad Zeynallı Ulduz FA
    20 Müşfiq Zamanov Ulduz FA
    21 Yusif Əlizadə Ulduz FA
    22 Ramil Ismayilli Karvan FK
    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Azərbaycanın U-16 millisi
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