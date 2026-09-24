"Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisinə gələn xarici turistlərin sayı rekord həddə çatıb
Formula 1
- 24 sentyabr, 2026
- 13:11
Sayca 10-cu dəfə Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinə gələn xarici turistlərin sayı rekord həddə çataraq 16 mini keçib.
Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib.
Bu, "Formula 1"in paytaxt Bakıda keçirildiyi dövrdə qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Xarici qonaqların ötənilki sayı 14 min olub.
Yarışa beynəlxalq marağın artması bilet satışlarında da özünü göstərir. 2026-cı il Azərbaycan Qran-Prisinin biletləri 120-dən çox ölkədən olan azarkeşlər tərəfindən alınıb.
Bu göstərici yarışın beynəlxalq coğrafiyasının daha da genişləndiyini göstərir.
Xatırladaq ki, bu gün start götürən yarış sentyabrın 26-da başa çatacaq.
Гран-при Азербайджана установил рекорд по числу иностранных туристов
Foreign tourist numbers at F1 Azerbaijan Grand Prix hit record high
Son xəbərlər
21:29
Türkiyə İran və ABŞ arasında danışıqların bərpası istiqamətində səyləri alqışlayıbRegion
21:15
Azərbaycan gimnastları dünya çempionatında bürünc medal qazanıblarFərdi
21:08
Rassellin Bakıdakı qələbəsi "Formula 1" tarixində ən yaxın finişlərdən biridirFormula 1
20:57
Sarayevoda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıbXarici siyasət
20:47
Pakistanda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
20:23
Lavrovla Vadeful Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:13
Azərbaycan milliləri Şahmat Olimpiadasında növbəti görüşlərini keçiribFərdi
19:50
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyində şəhidlərin xatirəsi ehtiramla anılıbXarici siyasət
19:37
Video