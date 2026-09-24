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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Гран-при Азербайджана установил рекорд по числу иностранных туристов

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 13:33
    Гран-при Азербайджана установил рекорд по числу иностранных туристов

    Десятый Гран-при Азербайджана "Формулы-1" установил новый туристический рекорд: на гонку в Баку прибыли более 16 тыс. иностранных гостей. Годом ранее их число составляло 14 тыс.

    Об этом Report сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо".

    Нынешний показатель стал самым высоким за все время проведения этапов "Формулы 1" в столице Азербайджана.

    Растущий международный интерес к бакинской гонке отразился и на географии продаж билетов. Билеты на Гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики более чем из 120 стран.

    В компании отметили, что этот показатель свидетельствует о дальнейшем расширении международной аудитории соревнования.

    Десятый по счету гоночный уик-энд "Формулы 1" в Баку стартовал 24 сентября и завершится 26 сентября.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1 Туризм в Азербайджане
    "Formula 1" Azərbaycan Qran-Prisinə gələn xarici turistlərin sayı rekord həddə çatıb
    Foreign tourist numbers at F1 Azerbaijan Grand Prix hit record high
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