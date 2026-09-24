Гран-при Азербайджана установил рекорд по числу иностранных туристов
- 24 сентября, 2026
- 13:33
Десятый Гран-при Азербайджана "Формулы-1" установил новый туристический рекорд: на гонку в Баку прибыли более 16 тыс. иностранных гостей. Годом ранее их число составляло 14 тыс.
Об этом Report сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо".
Нынешний показатель стал самым высоким за все время проведения этапов "Формулы 1" в столице Азербайджана.
Растущий международный интерес к бакинской гонке отразился и на географии продаж билетов. Билеты на Гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики более чем из 120 стран.
В компании отметили, что этот показатель свидетельствует о дальнейшем расширении международной аудитории соревнования.
Десятый по счету гоночный уик-энд "Формулы 1" в Баку стартовал 24 сентября и завершится 26 сентября.