Гран-при Азербайджана установил рекорд по числу иностранных туристов

Десятый Гран-при Азербайджана "Формулы-1" установил новый туристический рекорд: на гонку в Баку прибыли более 16 тыс. иностранных гостей. Годом ранее их число составляло 14 тыс.

Об этом Report сообщили в операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Нынешний показатель стал самым высоким за все время проведения этапов "Формулы 1" в столице Азербайджана.

Растущий международный интерес к бакинской гонке отразился и на географии продаж билетов. Билеты на Гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики более чем из 120 стран.

В компании отметили, что этот показатель свидетельствует о дальнейшем расширении международной аудитории соревнования.

Десятый по счету гоночный уик-энд "Формулы 1" в Баку стартовал 24 сентября и завершится 26 сентября.